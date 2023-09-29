В Уфе водитель устроил аварию, подрался и скрылся с места

В Уфе вчера около девяти часов вечера произошло ДТП на перекрестке улицы Российской и Южного проезда. Kia K5 въехала в два автомобиля на светофоре. Момент аварии попал под обзор камеры.
На записи видно, как южнокорейская легковушка сначала врезается в кроссовер, а потом — в седан. Затем все все водители выходят из своих машин. Владелец кроссовера несколько раз бьёт виновника ДТП кулаком и ногой, а тот убегает. На последних кадрах мужчине удается сесть в свою южнокорейскую легковушку и умчаться.
Отметим, после этой аварии автоприключения 28-летнего водителя Kia K5 не заканчиваются. Затем он устроил аварию с четырьмя легковушками.
Источник:
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Надо было посильнее навалять - может следующей аварии и не было бы