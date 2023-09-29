В Уфе водитель устроил аварию, подрался и скрылся с места

На записи видно, как южнокорейская легковушка сначала врезается в кроссовер, а потом — в седан. Затем все все водители выходят из своих машин. Владелец кроссовера несколько раз бьёт виновника ДТП кулаком и ногой, а тот убегает. На последних кадрах мужчине удается сесть в свою южнокорейскую легковушку и умчаться.

