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В Уфе водитель устроил аварию, подрался и скрылся с места

В Уфе водитель устроил аварию, подрался и скрылся с места

Автор:
29 сентября 2023 08:50
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Уфв   авто   водитель   драка   камера   
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В Уфе вчера около девяти часов вечера произошло ДТП на перекрестке улицы Российской и Южного проезда. Kia K5 въехала в два автомобиля на светофоре. Момент аварии попал под обзор камеры.

На записи видно, как южнокорейская легковушка сначала врезается в кроссовер, а потом — в седан. Затем все все водители выходят из своих машин. Владелец кроссовера несколько раз бьёт виновника ДТП кулаком и ногой, а тот убегает. На последних кадрах мужчине удается сесть в свою южнокорейскую легковушку и умчаться.


Отметим, после этой аварии автоприключения 28-летнего водителя Kia K5 не заканчиваются. Затем он устроил аварию с четырьмя легковушками.

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Метки: Видео   ДТП   Уфв   авто   водитель   драка   камера   
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4  комментария
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10k
hairov Час назад
Похоже пьяный или под кайфом
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Игорь Полчаса назад
ну насчет - подрался, не совсем правильно - скорее - получил пиз...лей.
Надо было посильнее навалять - может следующей аварии и не было бы
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8k
Дмитрий 43 минуты назад
Выбил страйк так сказать! Жизнь удалась! Ну или не удалась. Зато теперь есть цель в жизни- отработать за все повреждённые тачки!
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3k
xbrat 49 минут назад
Нужно было ключи нах выкинуть его..
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