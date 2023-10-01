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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 777 постов • 41 подписчик подписаться
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Нижегородские дворники не поделили лопату и устроили массовую драку

Нижегородские дворники не поделили лопату и устроили массовую драку

Автор:
01 октября 2023 10:15
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   дворники   драка   конфликт   лопата   люди   мигранты   
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По предварительной версии, два уроженца Узбекистана повздорили из-за инструмента, поделить лопату они не смогли и принялись громко кричать и толкать друг друга.

Двое рабочих, занимавшихся уборкой территории нижегородского Кремля, не смогли поделить между собой лопату и начали конфликтовать.


К спору подключились и другие рабочие, большинство из которых являются уроженцами Узбекистана. Конфликт привел к массовой драке.


Очевидица произошедшего, заснявшая драку на камеру, отметила, что в этот момент вокруг находились туристы и дети. Дворников в результате разнимали сотрудники Росгвардии и МВД.


Очевидцы обнародовали записи произошедшего, зачинщиков конфликта уволили в тот же день.

Источник:

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Метки: Видео   дворники   драка   конфликт   лопата   люди   мигранты   
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12  комментариев
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10k
MakDag 2 часа назад
Почему только зачинщиков, а не всех участников?!
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 13 минут назад
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2k
дормидонт 52 минуты назад
Сразу видно что оба идиоты! Нормальный человек из-за лопаты не стал бы даже спорить. А при случае и свою всучил кому-нибудь!
А также вилы, грабли и т.д.
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13k
Кыся 54 минуты назад
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15k
Sergej Lehr 58 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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37k
russger Час назад
Вона как работать хотят
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23k
ЦСКА Час назад
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poбт Час назад
вот это я понимаю трудолюбивые мигранты

нашим "коренным" дай одну лопату на двоих, так они оба х*уи пинать пойдут
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1k
Сергей 2 часа назад
не вмешиваться!
дождаться когда нанесут друг другу несовместимые с жизнью травмы,
пострадавших в морг, виновных - в тюрьму, остальные разбегутся сами
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8k
Дмитрий 2 часа назад
Лопато это вам не компутер этот ваш! Здеся плохую возьмёшь, больше зае....ся, чем наработаешь!
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5k
Александр 2 часа назад
Да надо не только зачинщиков, а всю эту шоблу на видео депортировать тупо сразу.. Уж поверьте, они там сами быстро виновных бы нашли и покарали по-своему.. И это было бы гораздо жёстче, чем по нашему УК. И действовать так всегда! И сообщать о таких акциях на всю Россию! Только тогда эти "работяги" начнут задумываться.. Если есть, чем задумываться..
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14k
sos1960sos 2 часа назад
За отличные показатели в работе был трижды награждён переходящей лопатой по хребту...
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