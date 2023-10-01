Нижегородские дворники не поделили лопату и устроили массовую драку

Двое рабочих, занимавшихся уборкой территории нижегородского Кремля, не смогли поделить между собой лопату и начали конфликтовать.





К спору подключились и другие рабочие, большинство из которых являются уроженцами Узбекистана. Конфликт привел к массовой драке.





Очевидица произошедшего, заснявшая драку на камеру, отметила, что в этот момент вокруг находились туристы и дети. Дворников в результате разнимали сотрудники Росгвардии и МВД.





Очевидцы обнародовали записи произошедшего, зачинщиков конфликта уволили в тот же день.