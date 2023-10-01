Нижегородские дворники не поделили лопату и устроили массовую драку

По предварительной версии, два уроженца Узбекистана повздорили из-за инструмента, поделить лопату они не смогли и принялись громко кричать и толкать друг друга.
Двое рабочих, занимавшихся уборкой территории нижегородского Кремля, не смогли поделить между собой лопату и начали конфликтовать.
К спору подключились и другие рабочие, большинство из которых являются уроженцами Узбекистана. Конфликт привел к массовой драке.
Очевидица произошедшего, заснявшая драку на камеру, отметила, что в этот момент вокруг находились туристы и дети. Дворников в результате разнимали сотрудники Росгвардии и МВД.
Очевидцы обнародовали записи произошедшего, зачинщиков конфликта уволили в тот же день.
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нашим "коренным" дай одну лопату на двоих, так они оба х*уи пинать пойдут
дождаться когда нанесут друг другу несовместимые с жизнью травмы,
пострадавших в морг, виновных - в тюрьму, остальные разбегутся сами