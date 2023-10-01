Жители Кызыла впервые столкнулись с нашествием мошек

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В Республике Тыва необычная активность насекомых – в воздухе буквально тучи мошек. Местные жители вынуждены сгребать трупики лопатами с земли и других поверхностей.
Видео с одной из чабанских стоянок, на котором видно, как мошки плотным слоем облепили юрты и автомобили, ковром лежат на земле и столе, кружат в воздухе.
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Метки: Видео Жители Кызыла апокалипси люди мошки насекомые
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