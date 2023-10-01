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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 776 постов • 41 подписчик подписаться
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Жители Кызыла впервые столкнулись с нашествием мошек

Жители Кызыла впервые столкнулись с нашествием мошек

Автор:
01 октября 2023 09:56
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Жители Кызыла   апокалипси   люди   мошки   насекомые   
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В Республике Тыва необычная активность насекомых – в воздухе буквально тучи мошек. Местные жители вынуждены сгребать трупики лопатами с земли и других поверхностей.

Видео с одной из чабанских стоянок, на котором видно, как мошки плотным слоем облепили юрты и автомобили, ковром лежат на земле и столе, кружат в воздухе.

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Метки: Видео   Жители Кызыла   апокалипси   люди   мошки   насекомые   
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5  комментариев
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Доктор Джонс 56 минут назад
Протеиновые котлеты можно лепить...
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ya.leo01 45 минут назад
Опять Моисея проделки!
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