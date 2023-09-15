Предсказуемая неудача во время погрузки

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У этих мужчин была какая-то тактика и они её придерживались. Однако в план рабочих закрался маленький изъян - глупость.
Да, не так этот старичок должен был закончить свою жизнь…
В видео присутствует ненормативная лексика.
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1 куб камня примерно 5 тонн.
Просто кинули 10 тонн. в грузовичок.
Двоешники.
"МарьИванна, ваша физика нам в жизни никогда не пригодится!".