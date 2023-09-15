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Предсказуемая неудача во время погрузки

Предсказуемая неудача во время погрузки

Автор:
15 сентября 2023 12:21
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   в мире   глупость   люди   неудача   погрузка   фейл   
2391
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У этих мужчин была какая-то тактика и они её придерживались. Однако в план рабочих закрался маленький изъян - глупость.

Да, не так этот старичок должен был закончить свою жизнь…

В видео присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Видео   в мире   глупость   люди   неудача   погрузка   фейл   
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21  комментарий
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76k
Viktor Час назад
Дебилы, лентами или цепями обмотать надо было и тихонько опустить!
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617
Ivan Shotgun 6 минут назад
Короче в этом сюжете муд@ки все: экскаваторщик потому что согласился на эту авантюру и бросил с высоты 1.5 м этот кусок бетона на кузов, руководители, которые не выполнили свою функцию как руководители, но самый большой по моему мнению мубила - водитель газона, которому было лень открыть бортА.
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273
Dupych 10 минут назад
На вид пару кубов.
1 куб камня примерно 5 тонн.
Просто кинули 10 тонн. в грузовичок.
Двоешники.
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35k
Dobry vojak Svejk 18 минут назад
А сразу борта открыть не бывает? И на открытую площадку грузить, а не сверху эту уйню скидывать )))
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52k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 21 минуту назад
хорошая песенка.
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3k
Anners 21 минуту назад
Они в школе говорили:
"МарьИванна, ваша физика нам в жизни никогда не пригодится!".
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11k
Григорий Бабкин 24 минуты назад
Старичку всего лишь борт сорвали, чинится на раз-два. Черти его не возьмут. А вот дебилов из поколения "пепси" надо было стерилизовать, чтобы себе подобных не плодили.
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10k
Борис Карабанов Полчаса назад
Зачем-то прекрасную песню изгадили. Такой же креатив, как и с погрузкой.
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11k
ScorpionDS 36 минут назад
Еще и вертикальная съемка ...
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29k
Юрьевич 39 минут назад
Ленивые тупые криворукие дебилы и больше ничего. Рано или поздно они и себя по тупому утилизируют...
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2k
xannar 45 минут назад
Саундтрек прекрасно сочетается с видеороликом!
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648
Александр Час назад
Старичок то ещё походит. А вот погрузка проходила тупо, просто без успешных вариантов.
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15k
Александр Час назад
Ну, утилизировали бортовой ЗиЛ-130, может, движок ещё на что-то сгодится...
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16k
Мистер Фикс Час назад
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