Неожиданное место для велопрогулки

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Некоторые велосипедисты в погоне за новыми ощущениями выбирают весьма неожиданные маршруты. Например, катаются в заброшенной шахте.
Экстремалы проложили свой маршрут по заброшенной свинцовой шахте в Словении.
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