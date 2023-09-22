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Неожиданное место для велопрогулки

Неожиданное место для велопрогулки

Автор:
22 сентября 2023 10:27
Метки: Велосипедист   Видео   Спорт   люди   словения   шахта   экстрим   
614
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Некоторые велосипедисты в погоне за новыми ощущениями выбирают весьма неожиданные маршруты. Например, катаются в заброшенной шахте.

Экстремалы проложили свой маршрут по заброшенной свинцовой шахте в Словении.

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Метки: Велосипедист   Видео   Спорт   люди   словения   шахта   экстрим   
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