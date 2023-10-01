Полицейские арестовали курицу, которая кошмарила американку

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Жительница штата Арканзас возвращалась домой и встретила у себя на крыльце наседку. Птице так полюбилась территория у дома женщины, что она ни в какую не хотела уходить. Тогда дама отчаялась и обратилась в полицию.
Задержание прошло очень комично: наседка ловко уворачивалась от погони и продолжала возвращаться во двор подобно сталкеру.
Но справедливость восторжествовала — гангста курочка арестована
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