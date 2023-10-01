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Полицейские арестовали курицу, которая кошмарила американку

Полицейские арестовали курицу, которая кошмарила американку

Автор:
01 октября 2023 08:54
Сообщество : Животные
Метки: Видео   америка   арест   в мире   животные   курица   полиция   птица   
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Жительница штата Арканзас возвращалась домой и встретила у себя на крыльце наседку. Птице так полюбилась территория у дома женщины, что она ни в какую не хотела уходить. Тогда дама отчаялась и обратилась в полицию.

Задержание прошло очень комично: наседка ловко уворачивалась от погони и продолжала возвращаться во двор подобно сталкеру.


Но справедливость восторжествовала — гангста курочка арестована

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Метки: Видео   америка   арест   в мире   животные   курица   полиция   птица   
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19  комментариев
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82k
Доктор Джонс 2 часа назад
Странно, почему копы не застрелили курицу...
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4k
просто Дмитрий 9 минут назад
Ну впрямь КОНТРНАСТУП какой-то. но по-американски
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1k
Андрей 23 минуты назад
Плять.... Их еда уже кошмарит.... Кролики, куры. Дальше что? Растения? Бананы в жопе прорастут?...
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1k
Igor Grishaev 36 минут назад
А в бульон курочку не догадалась сопроводить?
"Ну-у, тупые.."©
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2k
Александр Долматов 39 минут назад
Почему не стреляли на поражение?
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2k
fraxinus 57 минут назад
Ноги размяли, видосик сняли, галочку в документах поставили, а до зарплаты на полдня меньше.
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51k
Андрей 58 минут назад
Срочно выкупить, размножить и разбросать по всей америсе.
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1k
Татьяна Баженова Час назад
Поставила бы курице корзинку с сеном, она бы ей каждый день яйца свежие приносила. Может, курица ищет себе место? Тупыыые !...
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23k
Валерий Час назад
блин, это особо опасная курица! где спецназы, васпы всякие? И вообще, почему они ее не пристрелили в честной схватке?
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10k
Борис Карабанов Час назад
Интересно что присудят - электрический стул или газовую камеру?
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3k
kca-opa 2 часа назад
Вариант просто пнуть курице с ноги почему не использовался? Это-ж не гусь и не лебедь за 15кг весом, пенальти и летит на свой участок
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10k
hairov 2 часа назад
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