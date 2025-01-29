Кролика "арестовали" за порчу еды

Куда пойти учиться после школы в 2025 году

Дагестанского блогера, сбившего девушку во время дрифта, отправили в СИЗО

"Это никуда не годится": депутат Госдумы возмущен тем, что в РФ стали часто арестовывать за взятки

В Техасе пьяная женщина, убегая от полицейского, решила прокатить его на своём кабриолете

В Турции арестовали девушку, собиравшуюся за сутки переспать с сотней мужчин

Суд в Балашихе арестовал одного из участников этно-банды, избивавшей подростков