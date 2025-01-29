Кролика "арестовали" за порчу еды

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Хозяева уличили кролика в серии дерзких покушений на продукты питания и не только.
Следователи-любители применили нестандартный метод идентификации преступника — сопоставление следов от зубов на пострадавшей еде с размером резцов пушистого подозреваемого при помощи обычной линейки.
Неопровержимые улики привели к моментальному задержанию длинноухого злоумышленника. Операция по поимке увенчалась успехом — на лапки правонарушителя были надеты миниатюрные наручники. Впрочем, арестованный не выглядел особо раскаявшимся в содеянном. Его явно огорчало только то, что он попался.
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