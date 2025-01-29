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Кролика "арестовали" за порчу еды

Кролика "арестовали" за порчу еды

Автор:
29 января 2025 07:14
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Еда   Прикол   Юмор   арест   в мире   животные   кролик   
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Хозяева уличили кролика в серии дерзких покушений на продукты питания и не только.

Следователи-любители применили нестандартный метод идентификации преступника — сопоставление следов от зубов на пострадавшей еде с размером резцов пушистого подозреваемого при помощи обычной линейки.

Неопровержимые улики привели к моментальному задержанию длинноухого злоумышленника. Операция по поимке увенчалась успехом — на лапки правонарушителя были надеты миниатюрные наручники. Впрочем, арестованный не выглядел особо раскаявшимся в содеянном. Его явно огорчало только то, что он попался.

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Метки: Видео   Еда   Прикол   Юмор   арест   в мире   животные   кролик   
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Victor Час назад
Как-будто там стадо кроликов
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3738 постов (3634 в горячем)

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