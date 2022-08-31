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Простая и безобидная ловушка для птиц

Простая и безобидная ловушка для птиц

Автор:
31 августа 2022 09:17
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   курица   ловушка   петух   прикол   птица   
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Как легко и быстро поймать курицу. Работает и с другими видами птиц.
Легкий способ поймать птицу. Никогда не знаешь, что пригодится в жизни.

Источник:

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Метки: в мире   видео   животные   курица   ловушка   петух   прикол   птица   
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8  комментариев
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10k
Vacony 45 минут назад
они правда такие тупые ?
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2k
vasilykopkov Полчаса назад
Супер!!!
Возьму на вооружение...

PS мартышек в Африке ловят похожим методом.
Берут пустотелую тыкву, проделывают отверстие по диаметру апельсина, кладут туда апельсин или другой плод под размер отверстия и садятся в засаде.
Любопытная мартышка спускается с дерева, суёт руку в тыкву, хватает апельсин, вынуть не может, а отпустить не хочет. Тут выходит охотник и берёт её тёпленькую...
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19k
nobody® Полчаса назад
Какие 2 вещи ты бы взял на необитаемый остров? Зубочистки и колбасу. И не только по тому, что у меня колбаса вечно застревает в зубах.
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28k
Aqueronte Полчаса назад
Продолжение уже не такое безобидное? Но да, ловко и весело.
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