Простая и безобидная ловушка для птиц

1265
1
1
Как легко и быстро поймать курицу. Работает и с другими видами птиц.
Легкий способ поймать птицу. Никогда не знаешь, что пригодится в жизни.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Сюрприз в одном из отсеков гриля
- Как выглядит профессиональное выгорание в мире петухов
- Дикая белка не захотела, чтобы её спасали
- Очередное доказательство того, что коты - это жидкость
- Курица или голубь: интересная порода птиц
Новости партнёров
Возьму на вооружение...
PS мартышек в Африке ловят похожим методом.
Берут пустотелую тыкву, проделывают отверстие по диаметру апельсина, кладут туда апельсин или другой плод под размер отверстия и садятся в засаде.
Любопытная мартышка спускается с дерева, суёт руку в тыкву, хватает апельсин, вынуть не может, а отпустить не хочет. Тут выходит охотник и берёт её тёпленькую...