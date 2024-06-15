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Ограбление по-американски

Ограбление по-американски

Автор:
15 июня 2024 08:34
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   америка   в мире   вор   два десятка грабителей   криминал   новости   ограбление   
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В Калифорнии сразу два десятка грабителей зашли в ювелирный магазин и, разбив витрины молотками, сгребли драгоценности в сумки. Затем грабители убежали и растворились на улицах города Пало-Альто.

Пока удалось задержать только пятерых подозреваемых.

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Метки: Видео   америка   в мире   вор   два десятка грабителей   криминал   новости   ограбление   
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Miralanim
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