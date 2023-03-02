Видео из питомника, способное удивить

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Мужчина познакомил посетителей питомника с птицей бородач (ягнятник) и заодно подкормил её. Сказать, что туристы были удивлены - ничего не сказать.
Скромный перекус птички. Полетела искать новое лакомство?
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Судя по состоянию кости, она уже не раз побывала у него в желудке.
Через пару часов отрыгнет эту ногу точно также, взамен получит вкусняшку.
Мужик кость помоет высушит - и готов удивлять следующих туристов...