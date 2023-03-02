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Видео из питомника, способное удивить

Видео из питомника, способное удивить

Автор:
02 марта 2023 09:13
Сообщество : Животные
Метки: бородач   в мире   видео   животные   интересно   птица   
964
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Мужчина познакомил посетителей питомника с птицей бородач (ягнятник) и заодно подкормил её. Сказать, что туристы были удивлены - ничего не сказать.

Скромный перекус птички. Полетела искать новое лакомство?


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Метки: бородач   в мире   видео   животные   интересно   птица   
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9  комментариев
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5k
vasilykopkov Час назад
Думаю это отработанный трюк.
Судя по состоянию кости, она уже не раз побывала у него в желудке.
Через пару часов отрыгнет эту ногу точно также, взамен получит вкусняшку.
Мужик кость помоет высушит - и готов удивлять следующих туристов...
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52k
smakido 10 минут назад
Вообще кости он разбивает, сбрасывая со скал, а основное питание :ящерицы и грызуны.
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59k
Парагвайский шпион 11 минут назад
Серьёзный птиц.
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28k
Ваня 11 минут назад
с такой птичкой и травмат не нужен с газовым баллончиком...
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8k
Serjio 22 минуты назад
Заармировал птаху
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337
Вася Васильев Полчаса назад
Блевать полетел...
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14k
Jearom 42 минуты назад
фуу, я то думал, он ей туристов скормил.. Никакой интриги!
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1k
Alex Час назад
Ну ни хера себе! Даже не поперхнулся
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6k
ValdemarNaftulievich Час назад
Ах, ОХ, еть - ять-ёть!!!!
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