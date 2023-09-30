В Нижнем Тагиле произошла массовая драка между молодым человеком и дорожными рабочими, производившими укладку асфальта

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Идя с работы, парень имел неосторожность наступить на свежеуложенный асфальт. Это был тротуар. Не было никаких опознавательных знаков запрещающих проход.
В настоящее время в отделе полиции № 16 МУ МВД "Нижнетагильское" по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение", - сообщили в пресс-группе МУ МВД "Нижнетагильское.
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