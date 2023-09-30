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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 771 пост • 41 подписчик подписаться
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В Нижнем Тагиле произошла массовая драка между молодым человеком и дорожными рабочими, производившими укладку асфальта

В Нижнем Тагиле произошла массовая драка между молодым человеком и дорожными рабочими, производившими укладку асфальта

Автор:
30 сентября 2023 09:54
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   дорога   драка   конфликт   люди   свежеуложенный асфальт   тагил   укладка асфальта   
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Идя с работы, парень имел неосторожность наступить на свежеуложенный асфальт. Это был тротуар. Не было никаких опознавательных знаков запрещающих проход.

В настоящее время в отделе полиции № 16 МУ МВД "Нижнетагильское" по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение", - сообщили в пресс-группе МУ МВД "Нижнетагильское.

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Метки: Видео   дорога   драка   конфликт   люди   свежеуложенный асфальт   тагил   укладка асфальта   
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7  комментариев
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23k
ЦСКА 2 часа назад
Дорожные рабочие как обычно армяне?? По стилю видно...Нападают толпой и сзади!
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374
Eugene 49 минут назад
Красавчик! Один против семерых. Незассал.
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297
Александр Шевченко 51 минуту назад
Пфф , тут букет. Можно и лицензию у конторы отозвать за групповое нападение при производстве работ в городе и ребяток на пару лет оформить.
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3k
Anners Час назад
Автор, если толпа нападает на одного, то это не "массовая драка".
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2k
amens 2 часа назад
Шакалье какое-то.
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4k
Горожанин 2 часа назад
А парень молодец. Не не терпила ущербный психотический. Адекватно и стойкой отвечал на конкретные вызовы физической агрессии против себя.
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Anarasius

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