Нижегородка виртуозно унесла норковую шубу в рюкзаке из комиссионки

Перед сезоном холодов Катя и Олег (имена изменили) собрались утепляться: пошли выбирать меха в "Шубы даром". Удача шла к ним в руки — система охраны там никакая, в зале работал стажёр.

Девушка зашла в отдел и стала смотреть товар. В это время пришла другая семья, выбирали между кредитом и рассрочкой. Продавщица уже объясняла на пальцах, но тут в дело вмешался "незнакомец" (Олег), который "случайно" зашёл в магазин. Пока он рассказывал им, в чём разница, Катя в парике свернула шубку и упаковала в сумку.

Оба вышли с чувством собственного достоинства, но забыли о камерах. Сейчас ребят ищут.