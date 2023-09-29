Нижегородка виртуозно унесла норковую шубу в рюкзаке из комиссионки

Её молодой человек в это время отвлекал продавца.
Перед сезоном холодов Катя и Олег (имена изменили) собрались утепляться: пошли выбирать меха в "Шубы даром". Удача шла к ним в руки — система охраны там никакая, в зале работал стажёр.
Девушка зашла в отдел и стала смотреть товар. В это время пришла другая семья, выбирали между кредитом и рассрочкой. Продавщица уже объясняла на пальцах, но тут в дело вмешался "незнакомец" (Олег), который "случайно" зашёл в магазин. Пока он рассказывал им, в чём разница, Катя в парике свернула шубку и упаковала в сумку.
Оба вышли с чувством собственного достоинства, но забыли о камерах. Сейчас ребят ищут.
Источник:
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Дорогая хочешь шубу?!
Хочу, но у нас нет денег
Денег нет, но я знаю как взять без денег и палева