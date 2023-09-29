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Нижегородка виртуозно унесла норковую шубу в рюкзаке из комиссионки

Нижегородка виртуозно унесла норковую шубу в рюкзаке из комиссионки

Автор:
29 сентября 2023 11:04
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   камера   комиссионка   кража   люди   рюкзак   шуба   
1429
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Её молодой человек в это время отвлекал продавца.

Перед сезоном холодов Катя и Олег (имена изменили) собрались утепляться: пошли выбирать меха в "Шубы даром". Удача шла к ним в руки — система охраны там никакая, в зале работал стажёр.


Девушка зашла в отдел и стала смотреть товар. В это время пришла другая семья, выбирали между кредитом и рассрочкой. Продавщица уже объясняла на пальцах, но тут в дело вмешался "незнакомец" (Олег), который "случайно" зашёл в магазин. Пока он рассказывал им, в чём разница, Катя в парике свернула шубку и упаковала в сумку.


Оба вышли с чувством собственного достоинства, но забыли о камерах. Сейчас ребят ищут.


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Метки: Видео   камера   комиссионка   кража   люди   рюкзак   шуба   
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4  комментария
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143
Собака У Попа 2 часа назад
А нечего было называть магазин "Шубы Даром".
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1k
Игорь Меншиков 18 минут назад
Перед этим, наверно у них такой диалог состоялся:
Дорогая хочешь шубу?!
Хочу, но у нас нет денег
Денег нет, но я знаю как взять без денег и палева
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19k
anpetrof 49 минут назад
Система охраны ни какая, но камера имеется! Лоханулись жулики...
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78
ruslan d 2 часа назад
И ведь не видно даже что она ее взяла ...
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