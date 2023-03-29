Мальчик сшил рубашку для папы

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Мужчина похвастался перед пользователями сети рубашкой, которую ему сшил сын. Глава семейства примерил подарок и похвалил мальчика.
Папина гордость.
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Типо невкурсах. А размеры он снимал как? С обездвиженного тела? Или на глаз кроил?
Разводят нас пинтосы и фишки с ними.