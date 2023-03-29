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Мальчик сшил рубашку для папы

Мальчик сшил рубашку для папы

Автор:
29 марта 2023 10:47
Сообщество : Фабрика идей
Метки: видео   люди   отец   подарок   рубашка   сын   
1021
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Мужчина похвастался перед пользователями сети рубашкой, которую ему сшил сын. Глава семейства примерил подарок и похвалил мальчика.

Папина гордость.

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Метки: видео   люди   отец   подарок   рубашка   сын   
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11  комментариев
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3k
Алекс Чебурашкин Час назад
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2k
Сергей 22 минуты назад
В чём подвох? Не верится. Папа такой: -Оба-на, это мне, не может быть, ты такой молодец, тра-ля-ля.
Типо невкурсах. А размеры он снимал как? С обездвиженного тела? Или на глаз кроил?
Разводят нас пинтосы и фишки с ними.
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12
Свет 44 минуты назад
Обалдеть! У парня явный талант. Круто. Мало кто из взрослых сможет так.
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814
Олеся К 56 минут назад
молодец мальчишка! умелец на все руки. умничка!
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4k
Старичок Час назад
тупое минусящее животное.
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46k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
а мама сидит на кровати с мылёй "где то я эту ткань уже видела !?!"
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83
Obrval Час назад
Сегодня он отцу рубашку сшил, а завтра что? Себе платье сошьёт? Таких детей надо изымать из семьи, а родителей сажать лет на пять. Как можно сыну прививать такие нетрадиционные ценности. Можно подумать у них достаточно табуреток на кухне.
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83
Obrval Vladimir 51 минуту назад
Не мешайте мне народ троллить. Я плюсики потом заработаю.
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4k
Старичок 2 часа назад
второй Слава Зайцев. правда забугорный.
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