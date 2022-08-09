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На концерте Галкина в Латвии произошла кровавая драка

На концерте Галкина в Латвии произошла кровавая драка

Автор:
09 августа 2022 09:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Концерт   галкин   драка   знаменитости   интересное   латвия   фото   шоу бизнес   
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На концерте Максима Галкина в Юрмале произошла драка. Со сцены Галкин вмешался в конфликт и предложил сделать паузу. Мужчина, которому разбили лицо, так и не понял, за что его избили.

Концерты Галкина в Юрмале наполнены событиями. Недавно со сцены Галкин стал изъясняться на латышском языке, боясь, что его слова поймут россияне.

«Добрый вечер, дорогие друзья. Я начал изучать латышский язык, потому что теперь русские внимательно следят за всем, что я говорю на концертах. Поэтому сегодня я хочу рассказать и шучу только по латышски. Сейчас вижу, что многие латыши боятся, что я буду шутить только по латышски. Но не волнуйтесь. Рядом с вами сидят русские — они вообще не понимают, что происходит и за что они заплатили», — смеясь, говорил он.

На следующем концерте произошла драка. Один из зрителей напал на другого, ударив его по лицу. Зрители ярко на это отреагировали и охранники вывели пострадавшего.

«Я предлагаю сделать антракт небольшой», — сказал Галкин.

Очевидцы спрашивали у него, мол, за что его так? «Да ничего не совершил! Меня избили!» — восклицал он на русском языке. Мужчину обступила охрана, и его в этот момент пыталась защитить женщина. «Почему?! Его избили, у него есть билет. Вы что делаете?!» — кричала зрительница.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Концерт   галкин   драка   знаменитости   интересное   латвия   фото   шоу бизнес   
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21  комментарий
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6k
Кружок Час назад
Те, кто ходит на концерты галкина, одинаково уёпишные ... на каком бы языке они не разговаривали.
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28k
Aqueronte Минуту назад
Что человек, говорящий на русском, делал на концерте этого упыря?
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13k
Kristian 8 минут назад
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18k
Alush 11 минут назад
Может Галкина хотели избить, а мужик просто под руку подвернулся.
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144
HalloFreeSpace 19 минут назад
Охренеть сколько народу на него ходит ...
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159
Максим Макашев Полчаса назад
А почему пострадал мужик, а не этот ПИД0РАС алкин "муж"???
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74
Сам Сам Максим Макашев 18 минут назад
г'Алкин
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159
Максим Макашев Сам Сам 14 минут назад
монопенисуально: галкин или алкин муж
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1k
Андрей Полчаса назад
двойной позор, прийти на бабушкотраха и получить по е.лу
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7k
Борис Карабанов Полчаса назад
"...потому что теперь русские внимательно следят за всем, что я говорю..."(с)
Не то слово, следят, а следят с каким-то невероятно болезненным интересом, но при этом всякий раз завершают очередное извращённое информационное смакование дежурным:"Фи, да кому он интересен! Хватит его пиарить!". А потом с нетерпением ждут очередного поста. По крайней мере, такая ситуация наблюдается на Фишках.
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23k
Андрей Полчаса назад
Я уж обрадовался, думал Галкину лицо начистили...
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17k
Алексей 48 минут назад
Опять Пугачева с Ротару сцепились видимо.
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882
Alex Час назад
В свинарнике без перемен. Этот пид**с скоро в саунах будет выступать, вместе со шл**хами.
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36k
Антон Час назад
Хватит этого Полупокера пиарить! Сдох максим, да и хрен с ним!
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15k
Господин Уэф Час назад
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−77
Thomsen Час назад
< произошла кровавая драка >

Да п...ц, просто мясорубка.
Как там у Фёдора Михалыча - "кровь хлынула, как из опрокинутого стакана..."(с)
Выжившие потребовали вернуть деньги за билеты?
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10k
Sasa Час назад
И тут проклятие хохлов начало добираться до Галкина! ))))
У всех кто начинает поддерживать хохлов, начинают происходить неприятности. И это только цветочки...
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10k
Алексей Час назад
Бабкаёбу надо было начичисть
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