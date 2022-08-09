На концерте Галкина в Латвии произошла кровавая драка

Концерты Галкина в Юрмале наполнены событиями. Недавно со сцены Галкин стал изъясняться на латышском языке, боясь, что его слова поймут россияне.

«Добрый вечер, дорогие друзья. Я начал изучать латышский язык, потому что теперь русские внимательно следят за всем, что я говорю на концертах. Поэтому сегодня я хочу рассказать и шучу только по латышски. Сейчас вижу, что многие латыши боятся, что я буду шутить только по латышски. Но не волнуйтесь. Рядом с вами сидят русские — они вообще не понимают, что происходит и за что они заплатили», — смеясь, говорил он.

На следующем концерте произошла драка. Один из зрителей напал на другого, ударив его по лицу. Зрители ярко на это отреагировали и охранники вывели пострадавшего.

«Я предлагаю сделать антракт небольшой», — сказал Галкин.