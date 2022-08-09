На концерте Галкина в Латвии произошла кровавая драка

На концерте Максима Галкина в Юрмале произошла драка. Со сцены Галкин вмешался в конфликт и предложил сделать паузу. Мужчина, которому разбили лицо, так и не понял, за что его избили.
Концерты Галкина в Юрмале наполнены событиями. Недавно со сцены Галкин стал изъясняться на латышском языке, боясь, что его слова поймут россияне.
«Добрый вечер, дорогие друзья. Я начал изучать латышский язык, потому что теперь русские внимательно следят за всем, что я говорю на концертах. Поэтому сегодня я хочу рассказать и шучу только по латышски. Сейчас вижу, что многие латыши боятся, что я буду шутить только по латышски. Но не волнуйтесь. Рядом с вами сидят русские — они вообще не понимают, что происходит и за что они заплатили», — смеясь, говорил он.
На следующем концерте произошла драка. Один из зрителей напал на другого, ударив его по лицу. Зрители ярко на это отреагировали и охранники вывели пострадавшего.
«Я предлагаю сделать антракт небольшой», — сказал Галкин.
Очевидцы спрашивали у него, мол, за что его так? «Да ничего не совершил! Меня избили!» — восклицал он на русском языке. Мужчину обступила охрана, и его в этот момент пыталась защитить женщина. «Почему?! Его избили, у него есть билет. Вы что делаете?!» — кричала зрительница.
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АНТИФИШКИ
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