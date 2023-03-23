Извинялись все: дочь Самойловой и Джигана подралась в школе

После выходки Джигана, Оксана Самойлова выгнала его из дома. Теперь отец не живёт со своими детьми, что создаёт проблемы. Например, родители мальчика, который повздорил со старшей дочкой рэпера пришлось приносить извинения дважды.
Оксана Самойлова рассказала в социальной сети о конфликте дочери. По словам звёздной матери, Ариелу избил одноклассник. Девочка не сразу рассказала матери о случившемся.
Её реально побил мальчик, внимание, мальчик! В школе! Ариэллу, которая никогда никого не оскорбляет, не обижает. Там что-то случилось, он подумал, что это она, и решил ударить её», — рассказала Самойлова.
Как выяснилось позже, Ариела оказалась сама виновата. Во время тренировочной эвакуации Ариела дернула мальчика за галстук, а он в ответ оттолкнул ее. Посчитав это избиением, звёздные родители (каждый по отдельности) поехали в элитную школу и потребовали извинений от родителей мальчика. В финале родители мальчика извинились перед всеми: и Ариэлой, и Оксаной. И даже Джиганом, на всякий случай, сообщает Mash.
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Где там "все' извенялисью?
Дочка известных людей, издевалась над парнем.
Парень ее отпихнул.
Она заявила, что он её избил и пожаловалась маме.
Мама позвонила бывшему и сказала, что ты за тряпка, у тебя в школе дочь избивают.
В общем, наехали на парня и его родителей.
Возможно, пользуясь своей известностью, подключив какой-нибудь административный ресурс.
Заставили их унижаться и извиняться.
Теперь девочки дергают мальчиков за галстуки...