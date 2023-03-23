Извинялись все: дочь Самойловой и Джигана подралась в школе

Как выяснилось позже, Ариела оказалась сама виновата. Во время тренировочной эвакуации Ариела дернула мальчика за галстук, а он в ответ оттолкнул ее. Посчитав это избиением, звёздные родители (каждый по отдельности) поехали в элитную школу и потребовали извинений от родителей мальчика. В финале родители мальчика извинились перед всеми: и Ариэлой, и Оксаной. И даже Джиганом, на всякий случай, сообщает Mash.