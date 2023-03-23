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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7391 пост • 861 подписчик подписаться
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Извинялись все: дочь Самойловой и Джигана подралась в школе

Извинялись все: дочь Самойловой и Джигана подралась в школе

Автор:
23 марта 2023 13:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: дети   джиган   звёздные дети   знаменитости   интересное   фото   шоу бизнес   
2014
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После выходки Джигана, Оксана Самойлова выгнала его из дома. Теперь отец не живёт со своими детьми, что создаёт проблемы. Например, родители мальчика, который повздорил со старшей дочкой рэпера пришлось приносить извинения дважды.

Оксана Самойлова рассказала в социальной сети о конфликте дочери. По словам звёздной матери, Ариелу избил одноклассник. Девочка не сразу рассказала матери о случившемся.

Её реально побил мальчик, внимание, мальчик! В школе! Ариэллу, которая никогда никого не оскорбляет, не обижает. Там что-то случилось, он подумал, что это она, и решил ударить её», — рассказала Самойлова.

Как выяснилось позже, Ариела оказалась сама виновата. Во время тренировочной эвакуации Ариела дернула мальчика за галстук, а он в ответ оттолкнул ее. Посчитав это избиением, звёздные родители (каждый по отдельности) поехали в элитную школу и потребовали извинений от родителей мальчика. В финале родители мальчика извинились перед всеми: и Ариэлой, и Оксаной. И даже Джиганом, на всякий случай, сообщает Mash.

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Метки: дети   джиган   звёздные дети   знаменитости   интересное   фото   шоу бизнес   
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22  комментария
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8k
Том Сойер 2 часа назад
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22k
ЦСКА 13 секунд назад
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43k
turyst 4 минуты назад
Опять заголовок?

Где там "все' извенялисью?

Дочка известных людей, издевалась над парнем.
Парень ее отпихнул.

Она заявила, что он её избил и пожаловалась маме.

Мама позвонила бывшему и сказала, что ты за тряпка, у тебя в школе дочь избивают.

В общем, наехали на парня и его родителей.
Возможно, пользуясь своей известностью, подключив какой-нибудь административный ресурс.
Заставили их унижаться и извиняться.
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13k
Artem 5 минут назад
У нее лицо и губы вообще без мимики.. сколько же туда наколото...
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2k
Walther 6 минут назад
Не расходитесь!!! Малахов выехал!!!
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2k
Инквизитор РФ 7 минут назад
ГОВНОПОСТ. Отберите клавиатуру у автора.
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270
zolotoman 10 минут назад
элитка))))
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29k
koleos72 Полчаса назад
Если сделать крупно и повернуть боком, то х.уй встаёт!
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17k
Alex ASK 52 минуты назад
Чё-то Ариэла от соседа Автандила похоже
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447
Vadim Deryabin 57 минут назад
для чего мне эта информация уровня "мусор"?
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43k
turyst 58 минут назад
Раньше мальчики дергали за косички девочек.
Теперь девочки дергают мальчиков за галстуки...
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31k
Slonyash Час назад
Губы.
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485
Олег Час назад
Ариэла точно жиганская. тест днк не помешал бы
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8k
Copycat Час назад
вот когда я дрался в школе про это в новостях не писали(
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464
Вася Васильев Час назад
ариэла джига это что за зоопарк?
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350
Сергей Поздняков Вася Васильев 56 минут назад
"Фантастические твари и где они обитают" российская версия.
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868
kolobok263 Час назад
зачем надо надо ЭТО знать?
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18k
Вася Час назад
ариэла бть.. сплошные графья и князья важные
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31k
АнтонПолднев 2 часа назад
Ребят. Подралась и "Дали п&зды", это же разные вещи. Очнитесь.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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