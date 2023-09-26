В Нижнем Новогороде вандалы дрелью уничтожают домофоны

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На видеозаписях домофонных камер в период с 0:00 до 2:00 ночи замечены двое неизвестных мужчин с дрелями – в масках, кепках и капюшонах. Они совершили вандальные действия на 40 подъездах города – просверлив насквозь домофоны, выведя их из строя.
Полиция уже разбирается в ситуации. Оцениваемый суммарный ущерб составляет более миллиона рублей. Написано заявление, все факты и видеозаписи переданы правоохранителям для поиска виновных. Со стороны пострадавшей компании все неисправности уже устраняются.
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Панель стоит 10 тыров примерно.
10*40=400 тыщ.
По ходу ночью курочат, днём восстанавливают.