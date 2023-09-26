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В Нижнем Новогороде вандалы дрелью уничтожают домофоны

В Нижнем Новогороде вандалы дрелью уничтожают домофоны

Автор:
26 сентября 2023 09:12
Сообщество : Криминал
Метки: В Нижнем Новогороде   Видео   вандалы   домофон   дрель   камера   
887
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На видеозаписях домофонных камер в период с 0:00 до 2:00 ночи замечены двое неизвестных мужчин с дрелями – в масках, кепках и капюшонах. Они совершили вандальные действия на 40 подъездах города – просверлив насквозь домофоны, выведя их из строя.

Полиция уже разбирается в ситуации. Оцениваемый суммарный ущерб составляет более миллиона рублей. Написано заявление, все факты и видеозаписи переданы правоохранителям для поиска виновных. Со стороны пострадавшей компании все неисправности уже устраняются.

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Метки: В Нижнем Новогороде   Видео   вандалы   домофон   дрель   камера   
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12  комментариев
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36k
Опаньки 45 минут назад
Ночью сверлят, днем устанавливают новые )
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4k
Денис 22 минуты назад
Чёт не понятно откуда взялось "больше миллиона"?
Панель стоит 10 тыров примерно.
10*40=400 тыщ.
По ходу ночью курочат, днём восстанавливают.
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18k
Роберт Шекли Полчаса назад
Скорее всего месть за то, что тендер на установку выиграла не та фирма
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15k
Александр 40 минут назад
Ну, либо новая фирмочка по домофонам, либо "закладчики" облегчают себе доступ...
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4k
Skai555 43 минуты назад
Наркалыги закладчики
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96
ruslan d 44 минуты назад
В районе новая контора по установке домофонов ?
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10k
Алексей 46 минут назад
Мне кажется ,что централ сервис решил поднять себе выручку на миллион рублей
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76k
Viktor 48 минут назад
Домофонофобы!
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8k
rutt 54 минуты назад
Батя домофоны устанавливает, сыночка с дружком сверлят по ночам.
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827
Илья 55 минут назад
Поймают дебилов. Что у людей в головах?
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96
ruslan d Илья 43 минуты назад
Ну если только за руку , морды то в масках ...
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