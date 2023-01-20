Вандалы устроили погром в подъезде дома в Ярославле

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Приключения двух не слишком сообразительных вандалов в подъезде и лифте многоэтажного дома в Ярославле. Молодые люди очень вовремя прикрыли камеру и надели капюшоны.
Жители дома написали на юношей заявление в полицию. Проводится проверка.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
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Но прежде всего они таки дебилы.
И высечь, прилюдно.
Видео распространить по учебным заведениям.
Ну и общественные работы, естественно.