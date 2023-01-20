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Вандалы устроили погром в подъезде дома в Ярославле

Вандалы устроили погром в подъезде дома в Ярославле

Автор:
20 января 2023 11:16
Сообщество : Жить в России
Метки: вандализм   вандалы   видео   идиоты   люди   ярославль   
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Приключения двух не слишком сообразительных вандалов в подъезде и лифте многоэтажного дома в Ярославле. Молодые люди очень вовремя прикрыли камеру и надели капюшоны.
Жители дома написали на юношей заявление в полицию. Проводится проверка.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

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Метки: вандализм   вандалы   видео   идиоты   люди   ярославль   
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23  комментария
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8k
Борис Карабанов Час назад
Никогда такого не было и вот, пожалуйста, опять. Трудно представить, как без публичного телесного наказания перевоспитать таких человекообразных. Никак.
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16k
Сергей 5 минут назад
Высечь, руки переломать... Да просто поймать и их же маркером на морде нарисовать тоже, что они изобразили! Также и с баллончиками с краской!
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2k
Р Х 13 минут назад
Переломать руки обоим, и заставить сломанными руками лифт оттирать и ящики вешать.
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6k
VL 16 минут назад
интересно, эту мразоту чмошную за жабры прихватили?
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2k
Карл Капитал 17 минут назад
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16k
Виталий Касандров 17 минут назад
Ну на счет вандалов согласен.
Но прежде всего они таки дебилы.
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338
sever84 20 минут назад
Ссылка coub.com
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40k
turyst Полчаса назад
На площади поставить скамеечку.
И высечь, прилюдно.
Видео распространить по учебным заведениям.

Ну и общественные работы, естественно.

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2k
STRiX Полчаса назад
Детей не бить нужно, а воспитывать правильно, заниматься с ними, быть рядом с самого рождения и быть примером для подражания. А больнство сейчас в телефонах, в компьютерах, дома мат перемат, регулярный пивас. Ребёнок если просит поиграть с ним, то грубо говоря посылается н@х. А потом общество возмущается, что же это такое, почему дети такие неадекватные и жестокие. Начните бл в первую очередь с себя.
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9k
Б.Касторский 37 минут назад
Человек, выросший в хлеву, воспитает таких же детей. И они никогда не примут, что кто-то может жить иначе. Надо испоганить всё вокруг.
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18k
anpetrof 43 минуты назад
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1k
Александр Потёмкин 59 минут назад
А чего тут "рассусоливать"? Личности установлены? Прекрасно, с папы/мамы штраф в 500К, а "виновников" на пару месяцев на стройку(но не в "контору", а на "площадку"), или на ферму... Всё!!! А то сейчас пойдут "извинения на камеру"...
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10k
Shtoppi Час назад
Два ярко выраженных кретина. Таким место даже в зоопарке нет - сразу на утилизацию.
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31
Руслана Тарасова Час назад
"Битие определяет сознание" - пару раз получили бы "Волшебных Пиз...юлей" и все было бы у них хорошо.
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9k
Antonium Час назад
Да эти "юноши" явно под "ускорителями".
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129
Николай Пауков Antonium 52 минуты назад
Да вроде синие просто. С ускорителей обычно позитив. Хотя, хрен его знает чё там школота сейчас жрёт.
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7k
Том Сойер Час назад
На пятнадцать суток в пресс-хату, к уголовникам - как шёлковые выйдут, будут ещё и ноги перед входом в подъезд вытирать....
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5k
V2.Smirnov Час назад
Явно укуренные.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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