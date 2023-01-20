Вандалы устроили погром в подъезде дома в Ярославле

Без комиссии и путаницы в цифрах: денежный перевод по номеру телефона

Вандалы сломали лифт для инвалидов, но не успели далеко уйти

Вандал обрушил свою неадекватность на зеркало в лифте

Пьяные жители Санкт-Петербурга устроили погром в лифте

Жизнерадостные вандалы в краснодарском подъезде

В Воронеже вандалы подрались со своим отражением в зеркале