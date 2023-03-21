Развлечение для зрителей в перерыве хоккейного матча

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Перед началом спортивных матчей и в перерывах организаторы любят развлекать зрителей. Например, играют в игру «камера звёздных двойников». Камеры направляют на трибуны и ищут среди зрителей людей похожих на известных персонажей.
На вирусном видео камера искала людей, похожих на персонажей киновселенной «Звездные войны».
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