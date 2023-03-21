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Развлечение для зрителей в перерыве хоккейного матча

Развлечение для зрителей в перерыве хоккейного матча

Автор:
21 марта 2023 12:18
Сообщество : Юмор
Метки: видео   звездные войны   камера   позитив   развлечения   хоккей   
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Перед началом спортивных матчей и в перерывах организаторы любят развлекать зрителей. Например, играют в игру «камера звёздных двойников». Камеры направляют на трибуны и ищут среди зрителей людей похожих на известных персонажей.

На вирусном видео камера искала людей, похожих на персонажей киновселенной «Звездные войны».

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Метки: видео   звездные войны   камера   позитив   развлечения   хоккей   
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5  комментариев
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3k
cnob7 6 часов назад
Ссылка youtu.be
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24k
Михаил Сметанкин 5 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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Бу 6 часов назад
классный конкурс
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10k
Hunson Abadeer 6 часов назад
прикольно
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Оксид Бетона 7 часов назад
не йухя не похоже!
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Dobriy drug

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