Подростки сломали дверь в подмосковной электричке

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Компания подростков ради развлечения выломали дверь в одном из вагонов электрички в Подмосковье. Свой поступок они запечатлели на видео.
Короткометражный фильм "Будущая дыра в семейном бюджете"
Сотрудники правоохранительных органов заинтересовали вандалами и разыскивают их. В видео присутствует ненормативная лексика.
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