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Подростки сломали дверь в подмосковной электричке

Подростки сломали дверь в подмосковной электричке

Автор:
17 января 2023 08:54
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   вандализм   вандалы   видео   люди   подростки   раменское   
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Компания подростков ради развлечения выломали дверь в одном из вагонов электрички в Подмосковье. Свой поступок они запечатлели на видео.

Короткометражный фильм "Будущая дыра в семейном бюджете"

Сотрудники правоохранительных органов заинтересовали вандалами и разыскивают их. В видео присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Россия   вандализм   вандалы   видео   люди   подростки   раменское   
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4  комментария
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17k
Вася 42 минуты назад
уроды.. заставить оплатить новые двери, месяц в депо толчки мыть и на учёт поставить.
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4k
Frank Borman Полчаса назад
Теория разбитых окон. Если прощать гопоте и уличной сволочи разбитые окна, то они наглеют. Дальше преступления будут уже тяжелее - кражи, разбой, изнасилования. Преступность нужно пресекать в зародыше.
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3k
pinbalist 40 минут назад
Силушки богатырской много - отправить их на тяжёлые работы. Родителям, за не воспитание - оплатить ремонт вагона.
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795
𝕯𝖆𝖛𝖎𝖉 𝕭𝖊𝖈𝖐𝖍𝖆𝖒 55 минут назад
Подростки сломали дверь в подмосковной электричкеПосмотреть
Подростки сломали дверь в подмосковной электричке
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