Во Владивостоке пытаются спасти раненую белуху с крючком от троллинговой снасти в теле

Подводный охотник из Владивостока заметил на дикой белухе троллинговую снасть, которая крючком поранила тело млекопитающего.
«Я попытался снять, но мелкая не подходит слишком близко, после того как удалось хватануть за шнур и хотя бы обрезать кусок с травой, мелкая стартанула и больше не подходила, очевидно ей больно», — рассказал Олег Мещанюк, подводный охотник из Владивостока.
Автор видео предположил, что белуха зацепилась за троллинговую снасть, оторвала ее и с крючком в теле уплыла в море. Троллинг — способ лова крупной рыбы, снасти располагают за бортом катера или моторной ложки и с помощью приманки ловят рыбу.
Источник:
- В Санкт-Петербурге прохожие спасли мужчину из Обводного канала с помощью забора
- Парень спас подавившегося конфетой ребёнка
- Во Владивостоке судно врезалось в стоящую у причала парусную яхту
- Женщина узнала об измене мужа и сожгла его машину
- Семейство капибар спасается от ягуара