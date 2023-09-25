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Во Владивостоке пытаются спасти раненую белуху с&nbsp;крючком от троллинговой снасти в&nbsp;теле

Во Владивостоке пытаются спасти раненую белуху с крючком от троллинговой снасти в теле

Автор:
25 сентября 2023 08:54
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Владивосток   Спасение   белуха   крючок   млекопитающие   снасти   
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Подводный охотник из Владивостока заметил на дикой белухе троллинговую снасть, которая крючком поранила тело млекопитающего.

«Я попытался снять, но мелкая не подходит слишком близко, после того как удалось хватануть за шнур и хотя бы обрезать кусок с травой, мелкая стартанула и больше не подходила, очевидно ей больно», — рассказал Олег Мещанюк, подводный охотник из Владивостока.


Автор видео предположил, что белуха зацепилась за троллинговую снасть, оторвала ее и с крючком в теле уплыла в море. Троллинг — способ лова крупной рыбы, снасти располагают за бортом катера или моторной ложки и с помощью приманки ловят рыбу.

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Метки: Видео   Владивосток   Спасение   белуха   крючок   млекопитающие   снасти   
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