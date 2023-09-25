Во Владивостоке пытаются спасти раненую белуху с крючком от троллинговой снасти в теле

«Я попытался снять, но мелкая не подходит слишком близко, после того как удалось хватануть за шнур и хотя бы обрезать кусок с травой, мелкая стартанула и больше не подходила, очевидно ей больно», — рассказал Олег Мещанюк, подводный охотник из Владивостока.

Автор видео предположил, что белуха зацепилась за троллинговую снасть, оторвала ее и с крючком в теле уплыла в море. Троллинг — способ лова крупной рыбы, снасти располагают за бортом катера или моторной ложки и с помощью приманки ловят рыбу.