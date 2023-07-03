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Во Владивостоке судно врезалось в стоящую у причала парусную яхту

Во Владивостоке судно врезалось в стоящую у причала парусную яхту

Автор:
03 июля 2023 08:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Владивосток   авария   инцидент   судно   яхта   
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Во время праздничного фейерверка, приуроченного ко Дню города во Владивостоке, дорогая двухпалубная яхта врезалась как минимум в одно стоящее у причала судно. Инцидент запечатлели очевидцы.

К счастью, из людей никто серьёзно не пострадал. У судна упала мачта и сильные повреждения передней части корпуса. Людей на его борту в момент столкновения не было.

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Метки: Видео   Владивосток   авария   инцидент   судно   яхта   
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3  комментария
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30k
Юрий 43 минуты назад
15 человек на сундук мертвеца
Йо-хо-хо и бутылка рома!....
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296
Liberman 36 минут назад
И все это под залпы салюта)))))
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11k
Властелин 42 минуты назад
Похоже там штурвалом был кто то очень бухой.
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