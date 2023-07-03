Во Владивостоке судно врезалось в стоящую у причала парусную яхту

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Во время праздничного фейерверка, приуроченного ко Дню города во Владивостоке, дорогая двухпалубная яхта врезалась как минимум в одно стоящее у причала судно. Инцидент запечатлели очевидцы.
К счастью, из людей никто серьёзно не пострадал. У судна упала мачта и сильные повреждения передней части корпуса. Людей на его борту в момент столкновения не было.
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