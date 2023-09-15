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"Грязь ходячая": в Петербурге джигит оскобился на замечание и ответил пассажиркам

"Грязь ходячая": в Петербурге джигит оскобился на замечание и ответил пассажиркам

Автор:
15 сентября 2023 14:44
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Санкт-Петербург   автобус   ингуш   оскорбление   разозлился   
2889
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Мужчина несколько раз подчеркнул, что женщины его национальности не смеют рта открыть перед мужчиной, а пассажирки ведут себя так, потому что одинокие.

Некрасивую сцену сняли на видео в автобусе 180-го маршрутав Санкт-Петербурге. Бравый мужчина громко разговаривал по телефону в транспорте и его попросили вести себя потише. Джигит немедленно оскорбился. Как же так? У его народа не принято, чтобы незнакомая женщина обращалась к мужчине и - уж тем более - перечила или делала замечание.

«Я всех вас заставлю правильно жить. Вот такой я нахал, с Ингушетии я. Я мусульманин. Вы - грязь ходячая. Заткни свой рот, женщина. На мужика дома будешь разевать варежку».


Оскорбленный ингуш тут же пошёл ва-банк и наговорил кучу гадостей.




Интересно, извинится за своё поведение?


Источник:

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Метки: Видео   Санкт-Петербург   автобус   ингуш   оскорбление   разозлился   
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24  комментария
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2k
Vergüenza Ajena 2 часа назад
Это он только перед женщинами такой бравый?
Вспомнилось...
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57k
Опиум для народа 4 минуты назад
-"Мужчина несколько раз подчеркнул, что женщины его национальности не смеют рта открыть перед мужчиной"-
-этот недоразвитый всерьёз считает это плюсом. У"бские традиции для у"бков...
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13k
..: Атеист :.. 6 минут назад
Хм, если у нас тут такая грязь, то хера он тут забыл? Пущай едет в свой аул обратно и радуется чистоте и правильности устройства мира. Тоже мне ,учитель хренов.
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3k
RaiJu 11 минут назад
Мужиков не было, поэтому такой бравый
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22k
Killgrave 12 минут назад
Обезьяна с Петушетии. Необходим закон, позволяющий отстреливать таких хачей.
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979
Звёздный князь 17 минут назад
Интересно, а сколько мусульман при просмотре этого ролика сказали: "Да какой из тебя мусульманин, шайтан ты безрогий?"
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10k
Сол Гудман Полчаса назад
Мастурбек Овцеебович Оглы просто позвонил на родину и похвастался, как сумел заработать целую тысячу рублей, а на него накинулись
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2k
Сергей Викторович Полчаса назад
"Душой чист" - жесть просто. Уже писал - эти дебилы такие слова не сами придумывают - это им в голову вдалбливают, в том числе и их мечетях. Для них немусульмане - никто. А еще когда они приезжают в мечеть и перегораживают проезды, паркуются на тротуарах, они на полном серъезе говорят: я приехал богу молиться, мне можно, а ты богу не молишься - ты никто, ты грязь. И пора понять, что все это результат чьей- то системной работы.
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163
Михаил 36 минут назад
Как же хочется чтобы как можно быстрее лопнуло терпение у народа... нереально достали эти "специалисты"...
Ну а мужикам в автобусе я так понял яйца не нужны раз не объяснили про манеру общения с женщинами и кто тут на самом дела этот макак...
ЗЫ. Правильно, не могут его женщины говорить, я вот допустим не встречал говорящих овец...
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165
Андрей Л Час назад
Как вовевть, так брат, как в автобусе, так гнида.
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3k
poбт Час назад
"женщины его национальности не смеют рта открыть перед мужчиной"
хм
так вот чего им на самом деле не хватает
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14k
Пук Час назад
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6k
livaneth Час назад
Он уже едет в зону СВО
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4k
Alex 2 часа назад
Гнида черножопая
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11k
Том Сойер 2 часа назад
Фу, пи.дор сыкливый...
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16k
Совранский 2 часа назад
да он такой же "с Ингушетии", как я с Литвы)))))))))))))))))))))))))
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1k
StoneWolf 2 часа назад
В нашем доме появился замечательный сосед. До того хорош собою, что пришлось купить кастет. И приехал он к нам жить не один на пмж, штук 15 их в квартире расплодилося уже. Все один другого краше - вон стоят, руками машут и орут, шумят, голдят, будто все посрать хотят
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4k
Lexx 2 часа назад
Он забыл добавить, что у них ещё овец и ослиц ибут. И это никак не порицается.
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1k
Damvrot Hohlam 2 часа назад
мастурбек грязный
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17k
Shtoppi 2 часа назад
домой, бл_ть!!! в горы!!! пусть там свой устав жизни зачитывает, падла!!! уё_ок черножопый!!!
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11k
Мафусаил 2 часа назад
Пускай едет к себе и там выёживается!
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