"Грязь ходячая": в Петербурге джигит оскобился на замечание и ответил пассажиркам

Некрасивую сцену сняли на видео в автобусе 180-го маршрутав Санкт-Петербурге. Бравый мужчина громко разговаривал по телефону в транспорте и его попросили вести себя потише. Джигит немедленно оскорбился. Как же так? У его народа не принято, чтобы незнакомая женщина обращалась к мужчине и - уж тем более - перечила или делала замечание.

«Я всех вас заставлю правильно жить. Вот такой я нахал, с Ингушетии я. Я мусульманин. Вы - грязь ходячая. Заткни свой рот, женщина. На мужика дома будешь разевать варежку».

Оскорбленный ингуш тут же пошёл ва-банк и наговорил кучу гадостей.