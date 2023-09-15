"Грязь ходячая": в Петербурге джигит оскобился на замечание и ответил пассажиркам

Мужчина несколько раз подчеркнул, что женщины его национальности не смеют рта открыть перед мужчиной, а пассажирки ведут себя так, потому что одинокие.
Некрасивую сцену сняли на видео в автобусе 180-го маршрутав Санкт-Петербурге. Бравый мужчина громко разговаривал по телефону в транспорте и его попросили вести себя потише. Джигит немедленно оскорбился. Как же так? У его народа не принято, чтобы незнакомая женщина обращалась к мужчине и - уж тем более - перечила или делала замечание.
«Я всех вас заставлю правильно жить. Вот такой я нахал, с Ингушетии я. Я мусульманин. Вы - грязь ходячая. Заткни свой рот, женщина. На мужика дома будешь разевать варежку».
Оскорбленный ингуш тут же пошёл ва-банк и наговорил кучу гадостей.
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Интересно, извинится за своё поведение?
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Вспомнилось...
-этот недоразвитый всерьёз считает это плюсом. У"бские традиции для у"бков...
ЗЫ. Правильно, не могут его женщины говорить, я вот допустим не встречал говорящих овец...
хм так вот чего им на самом деле не хватает