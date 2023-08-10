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Сообщество Без кота и жизнь не та 1696 постов • 479 подписчиков подписаться
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В зоопарке в Санкт-Петербурге родился очаровательный детёныш манулов

В зоопарке в Санкт-Петербурге родился очаровательный детёныш манулов

Автор:
10 августа 2023 13:50
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Санкт-Петербург   животные   зоопарк   манул   милота   
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В Ленинградском зоопарке не так давно появился на свет детеныш манулов. Его назвали Шу, так как он часто и смешно шипит на людей. Теперь он с любопытством смотрит на мир, а посетители зоопарка и пользователи сети на него.

Сотрудники зоопарка сообщают, что данное событие очень редкое. Всё из-за того, что разведение манулов — довольно сложная задача. Последний раз детёныш рождался в Ленинградском зоопарке в 2007 году.

Родители малыша Свэн и Намика оберегают первенца. Мама часто играет с детёнышем и не подпускает к нему чужаков. Малыш растёт боевым и часто грозно шипит на людей.

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Метки: Видео   Санкт-Петербург   животные   зоопарк   манул   милота   
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Fat Lynx Полчаса назад
Личинка манула
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