В зоопарке в Санкт-Петербурге родился очаровательный детёныш манулов

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В Ленинградском зоопарке не так давно появился на свет детеныш манулов. Его назвали Шу, так как он часто и смешно шипит на людей. Теперь он с любопытством смотрит на мир, а посетители зоопарка и пользователи сети на него.
Сотрудники зоопарка сообщают, что данное событие очень редкое. Всё из-за того, что разведение манулов — довольно сложная задача. Последний раз детёныш рождался в Ленинградском зоопарке в 2007 году.
Родители малыша Свэн и Намика оберегают первенца. Мама часто играет с детёнышем и не подпускает к нему чужаков. Малыш растёт боевым и часто грозно шипит на людей.
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