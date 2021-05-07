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Рэпер Snoop Dogg опубликовал в своем Instagram мемное видео с Владимиром Путиным

Рэпер Snoop Dogg опубликовал в своем Instagram мемное видео с Владимиром Путиным (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 мая 2021 09:14
Сообщество : Юмор
Метки: snoop dogg   Дональд Трамп   Трамп   видео   владимир путин   мем   музыка   путин   
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Старый мем получил вторую жизнь благодаря известному американскому рэперу Келвину Кордозару Броадусу, также известному как Snoop Dogg. Он опубликовал на своей странице в Instagram видео, в котором президент России Владимир Путин играет на рояле песню "Still D.R.E", а экс-президент США Дональд Трамп кивает в такт.

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Метки: snoop dogg   Дональд Трамп   Трамп   видео   владимир путин   мем   музыка   путин   
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2  комментария
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155
Татьяна 52 минуты назад
Всё? 16 сек.? Такое впечатление, что это какой-то обрезанный кусок. Не тянет на несколько миллионов просмотров.
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−10
alex 45 минут назад
дятел сел за рояль!
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