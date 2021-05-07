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Старый мем получил вторую жизнь благодаря известному американскому рэперу Келвину Кордозару Броадусу, также известному как Snoop Dogg. Он опубликовал на своей странице в Instagram видео, в котором президент России Владимир Путин играет на рояле песню "Still D.R.E", а экс-президент США Дональд Трамп кивает в такт.
Видео набрало несколько миллионов просмотров и тысячи комментариев. Большинство из них были на русском языке.
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