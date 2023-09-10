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Рейдерский захват: крыса выкинула лягушку из норы

Рейдерский захват: крыса выкинула лягушку из норы

Автор:
10 сентября 2023 11:38
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   крыса   лягушка   нора   рейдерский захват   
1179
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В нашем мире для того, чтобы получить жилье, нужны немалые деньги, кипа бумаг, ипотека и прочее. В мире животных все гораздо проще: кто сильнее и шустрее, тот и будет в тепле.

На этом видео крыса просто выкинула из норки лягушку. И, похоже, что новоиспеченный бездомный даже ничего не понял. Судя по всему, крыске не одобрили ипотеку.

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Метки: Видео   животные   крыса   лягушка   нора   рейдерский захват   
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7  комментариев
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21k
сеньор Леонсио 57 минут назад
Видео не сначала, может это не жаба вообще нору вырыла, а в крысиную нору залезла!
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5k
Suvar_ 36 минут назад
больше похоже что жаба решила скрысить апарты крысы, но крысе это не понравилось.
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1k
Gadova 45 минут назад
Чёрный риэлтор
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1k
Андрей 49 минут назад
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1k
MС Chungachanga 55 минут назад
Видос лучше большинства фильмов современных, реально за душу берёт!
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13k
..: Атеист :.. Час назад
Вот крыса! :))
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