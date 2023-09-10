Рейдерский захват: крыса выкинула лягушку из норы

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В нашем мире для того, чтобы получить жилье, нужны немалые деньги, кипа бумаг, ипотека и прочее. В мире животных все гораздо проще: кто сильнее и шустрее, тот и будет в тепле.
На этом видео крыса просто выкинула из норки лягушку. И, похоже, что новоиспеченный бездомный даже ничего не понял. Судя по всему, крыске не одобрили ипотеку.
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