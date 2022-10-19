Посетителей ресторана в Находке напугала огромная крыса

Сотрудники ресторана отметили, что крысу раньше видели в мусорном баке на закрытой веранде для персонала, но это место от кухни отделяет две плотных двери. Как грызун попал в помещение — остается загадкой.



Пользователи сети в шутку предположили, что на камеру попал герой мультфильма "Рататуй" — крыса Реми.