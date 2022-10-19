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Посетителей ресторана в Находке напугала огромная крыса

Посетителей ресторана в Находке напугала огромная крыса

Автор:
19 октября 2022 08:31
Сообщество : Животные
Метки: видео   грызун   животные   крыса   находка   ресторан   
838
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Крыса пробралась в один из ресторанов японской кухни в Находке и напугала гостей заведения. Крупный грызун прыгнул на плечо мужчины, а затем на стол.
Сотрудники ресторана отметили, что крысу раньше видели в мусорном баке на закрытой веранде для персонала, но это место от кухни отделяет две плотных двери. Как грызун попал в помещение — остается загадкой.

Пользователи сети в шутку предположили, что на камеру попал герой мультфильма "Рататуй" — крыса Реми.

Источник:

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Метки: видео   грызун   животные   крыса   находка   ресторан   
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11  комментариев
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49k
dima423 Час назад
Да это же Шеф вышел пообщаться с посетителями))
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−110
GLOBUS 18 минут назад
Это «комплемент от шеф-повара».
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−62
Ослик и я 19 минут назад
Ну крыса - это ещё не так страшно. Я месяца 3 назад муху в супе нашёл. Вот как она туда попала? Вопрос. А вы про крысу.
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2k
lyubov 22 минуты назад
Мужик походу смахнул и хотел дальше продолжить есть, но всё испортила бабка)
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8k
Shtoppi 44 минуты назад
<<...что крысу раньше видели в мусорном баке на закрытой веранде для персонала, но это место от кухни отделяет две плотных двери. Как грызун попал в помещение остается загадкой.>>
У них с головой все в порядке? Крысы очень хорошо умеют прогрызать себе пути и проникать туда, куда ведут не только плотные двери.
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9k
Игорь 51 минуту назад
все сомнения о том что они едят развеялись
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−92
пысы 56 минут назад
хахаха!
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26k
Киры4 2 часа назад
Хана кофешке.
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7k
GROMOZEKA 2 часа назад
Недожаренная просто, вот и разбегалась.
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