Посетителей ресторана в Находке напугала огромная крыса

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Крыса пробралась в один из ресторанов японской кухни в Находке и напугала гостей заведения. Крупный грызун прыгнул на плечо мужчины, а затем на стол.
Сотрудники ресторана отметили, что крысу раньше видели в мусорном баке на закрытой веранде для персонала, но это место от кухни отделяет две плотных двери. Как грызун попал в помещение — остается загадкой.
Пользователи сети в шутку предположили, что на камеру попал герой мультфильма "Рататуй" — крыса Реми.
Пользователи сети в шутку предположили, что на камеру попал герой мультфильма "Рататуй" — крыса Реми.
Источник:
АНТИФИШКИ
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У них с головой все в порядке? Крысы очень хорошо умеют прогрызать себе пути и проникать туда, куда ведут не только плотные двери.
- почему вы так решили?
- они клюют мой салат.