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Роскошное жилище для лягушек

Роскошное жилище для лягушек

Автор:
01 марта 2023 09:15
Сообщество : Животные
Метки: Прикол   видео   вилла   дом   животные   интересно   люди   лягушка   
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Мужчина обнаружил на своем заборе лягушонка и решил построить ему небольшой домик. Он поделился результатом в социальных сетях и по совету пользователей начал совершенствовать жилище.

Со временем скромный домик превратился в целую виллу с бассейном и бункером.

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Метки: Прикол   видео   вилла   дом   животные   интересно   люди   лягушка   
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