Роскошное жилище для лягушек

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Мужчина обнаружил на своем заборе лягушонка и решил построить ему небольшой домик. Он поделился результатом в социальных сетях и по совету пользователей начал совершенствовать жилище.
Со временем скромный домик превратился в целую виллу с бассейном и бункером.
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