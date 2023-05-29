Славная охота кота

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Домашний хищник и результат его удачной охоты. Количество грызунов способно удивить.
Хозяин, не поверишь! Поймал всего одну, а дальше всё как в тумане.
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