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Сообщество Без кота и жизнь не та 1614 постов • 471 подписчик подписаться
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Славная охота кота

Славная охота кота

Автор:
29 мая 2023 13:27
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   животные   кот   крыса   охота   охотник   
893
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Домашний хищник и результат его удачной охоты. Количество грызунов способно удивить.

Хозяин, не поверишь! Поймал всего одну, а дальше всё как в тумане.

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Метки: видео   животные   кот   крыса   охота   охотник   
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13  комментариев
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3k
Natalia Полчаса назад
у меня такой же... летом рано утром уехала в командировку на сутки (частный дом), соответственно кот за старшего - ему кучу корма сухого оставила и форточку. Утром приезжаю - а у меня красота такая в гостиной: мыши, крысы, белка, пару птиц..... и гордый кот встречает
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9k
МихА 40 секунд назад
Кот-крысолов большая редкость. Как правило они не связываются, типа НУ НАХЕР!!
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643
Flint 2 минуты назад
кот-фрагер
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108k
parallax 9 минут назад
Если бы у меня был такой кот...
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2k
Александр 11 минут назад
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1k
Kra 14 минут назад
кошачий "Рикки-тики-тави" какой-то!

ааааа...нет-нет... тот по змеям...
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1k
b_e_l_i_a_l 20 минут назад
Матерый хищник! =)
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940
ruslan d 24 минуты назад
Матерый
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30k
Ego sum qui sum Полчаса назад
кот - прохиндей, нашел кучу дохлых мышей и пристроился
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