Суровый барнаульский грызун

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Жительница Барнаула сняла крысу-скалолаза. Грызун забрался по стене на высоту пятого этажа и не собиралась останавливаться на достигнутом.
У самурая нет цели, только путь
Барнаульские крысы настолько суровы, что способны залезть на пятый этаж по стене без страховки.
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