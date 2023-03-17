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Суровый барнаульский грызун

Суровый барнаульский грызун

Автор:
17 марта 2023 08:27
Сообщество : Животные
Метки: Россия   барнаул   видео   внезапно   животные   крыса   
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Жительница Барнаула сняла крысу-скалолаза. Грызун забрался по стене на высоту пятого этажа и не собиралась останавливаться на достигнутом.

У самурая нет цели, только путь

Барнаульские крысы настолько суровы, что способны залезть на пятый этаж по стене без страховки.

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Метки: Россия   барнаул   видео   внезапно   животные   крыса   
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2  комментария
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vasilykopkov Час назад
Забавно.
И воробьи - на подстраховке...
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