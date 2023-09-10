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Блогер из Калифорнии накрыл целую банду с помощью приложения для отслеживания

Блогер из Калифорнии накрыл целую банду с помощью приложения для отслеживания

Автор:
10 сентября 2023 10:44
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Калифорния   блогер   воры   кража   макбук   приложение для отслеживания   
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У блогера из Калифорнии украли рюкзак с макбуком и документами, но с помощью программы поиска гаджетов он нашёл не только свои вещи, но и накрыл целую банду.

Парень спустя несколько часов отследил воришек по геолокации и приехал на место, где они остановились. Благодаря этому он узнал, в какой магазин преступники скидывают краденые вещи.


Когда пострадавший собрал все доказательства, он передал их в полицию. А копы тем же вечером задержали бандитов и обнаружили у них сотни краденых устройств на тысячи долларов.


Среди них также нашёлся тот самый макбук, который вернулся к своему владельцу.


Хорошая история для экранизации

Источник:

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Метки: Видео   Калифорния   блогер   воры   кража   макбук   приложение для отслеживания   
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10  комментариев
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15k
Kostick 2 часа назад
каким только боком евро и калифорния?
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3k
константин 3 минуты назад
На русскоязычном сайте выложили видео без перевода ,спасибо хоть краткое описание какое никакое
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116k
parallax 11 минут назад
Странно, что до этого парня, ни кто не догадался вычислить воришек по локации.
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721
Шурман 44 минуты назад
В этой истории все прекрасно кроме того что на заднем фоне кругом фигурирует бельгия , надписи на фламандском и полиция бельгийская . На двери полиции написано зона брюссель :)))))))))))) это крутая история которую я только видел . Ру тельмонт там одни арабы живут эона Лакен граничащая с гансхорен где стоит базелик :))))))))))))))) Вот это да :) Вот это поворот событий :)
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Anarasius

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