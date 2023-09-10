Блогер из Калифорнии накрыл целую банду с помощью приложения для отслеживания

Парень спустя несколько часов отследил воришек по геолокации и приехал на место, где они остановились. Благодаря этому он узнал, в какой магазин преступники скидывают краденые вещи.





Когда пострадавший собрал все доказательства, он передал их в полицию. А копы тем же вечером задержали бандитов и обнаружили у них сотни краденых устройств на тысячи долларов.





Среди них также нашёлся тот самый макбук, который вернулся к своему владельцу.





Хорошая история для экранизации