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Выдра попыталась похитить доску сёрфера

Выдра попыталась похитить доску сёрфера

Автор:
30 июня 2023 13:34
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   США   выдра   доска для серфинга   кража   
908
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Выдра пытается украсть доску для серфинга у спортсмена у побережья Санта-Крус в США. Ничего необычного, просто еще один день в Калифорнии.

В хозяйстве пригодится

Выдра решила, что ей доска нужнее, чем человеку и попыталась удобно расположиться на ней.

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Метки: Видео   Прикол   США   выдра   доска для серфинга   кража   
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6  комментариев
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1k
an-bask Час назад
потому что она чёрная.
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7k
Pravednik84 19 минут назад
Кто с ними знаком? Это безопасно отнимать у выдры что либо? Как то мне вот стало бы страшно подплывать к такой тушке, которая в своей стихии.
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7k
Николай Полчаса назад
Да прокатится только, вот жмот...
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118
ДокторКто 52 минуты назад
нех проепывать)
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10k
Летучий Мыш Час назад
Выдра выдрала доску и отодрала серфера
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Fidel

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