Выдра попыталась похитить доску сёрфера

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Выдра пытается украсть доску для серфинга у спортсмена у побережья Санта-Крус в США. Ничего необычного, просто еще один день в Калифорнии.
В хозяйстве пригодится
Выдра решила, что ей доска нужнее, чем человеку и попыталась удобно расположиться на ней.
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