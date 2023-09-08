В Кирове пассажир такси хотел расплатиться с водителем лосинами и лосьонами

Водителю идея как-то не понравилась: "Я не ношу лосины" - заверил он.

Тогда пассажир, словно фокусник из шляпы вытащил и предложил целый «портфель лосьонов».

Братуль, смотри, вот здесь полный портфель лосьонов.

Бартер снова не удался.

Братан, я тебе клянусь, всё будет ровно", - заверил пассажир.





И отправился продавать лосины к машине, чтобы заработать на поездку. Впрочем, таксист ждать его уже не стал и уехал, - сообщает BAZA.