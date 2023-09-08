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В Кирове пассажир такси хотел расплатиться с водителем лосинами и лосьонами

В Кирове пассажир такси хотел расплатиться с водителем лосинами и лосьонами

Автор:
08 сентября 2023 23:52
Сообщество : Таксисты
Метки: 90-е годы   Киров   лосины   лосьоны   оплата   такси   треко   
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В Кирове предприимчивый пассажир в спортивном костюме "Адидас" "из 90-х" предложил водителю расплатиться за поездку сначала лосинами, а затем — лосьонами. Заброшен к нам на машине времени?

Искрометный диалог между водителем и пассажиром произошел в такси города Кирова.

Плюхнувшись на сиденье машины, клиент первым делом сообщил таксисту, что готов расплатиться с ним за поездку до цирка... лосинами.

Водителю идея как-то не понравилась: "Я не ношу лосины" - заверил он.

Тогда пассажир, словно фокусник из шляпы вытащил и предложил целый «портфель лосьонов».

Братуль, смотри, вот здесь полный портфель лосьонов.

Бартер снова не удался.

Братан, я тебе клянусь, всё будет ровно", - заверил пассажир.


И отправился продавать лосины к машине, чтобы заработать на поездку. Впрочем, таксист ждать его уже не стал и уехал, - сообщает BAZA.

Источник:

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Метки: 90-е годы   Киров   лосины   лосьоны   оплата   такси   треко   
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21  комментарий
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19k
Bill 9 часов назад
Ворованое, однозначно. У меня сосед в 90-е таксовал, так ему почти каждый день предлагали расплатиться какими-то шмотками. То женской шапкой (явно сорванной), то еще какой-то хренью.
Самое дебильное было что он приходил пару раз с этими ворованными шмотками ко мне и предлагал купить "по дешевке".
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47k
Максим Т. 40 минут назад
Надо было быть последовательным и предложить лососину)
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Мы потеряли боевую устойчивость БамбарбияКиргуду 13 минут назад
я твой маме шампур в жопе вертел ...
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−28
−1
Мы потеряли боевую устойчивость БамбарбияКиргуду 13 минут назад
Я ТВОЕЙ МАМЕ
В РОТ НАСРАЛ В ПУБЛИЧНОЙ БАНЕ ...
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506
Чендлер 9 часов назад
Лосоиной и лосятиной...
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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