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В Челябинске юные экспериментаторы скинули с высоты арбуз

В Челябинске юные экспериментаторы скинули с высоты арбуз

Автор:
08 сентября 2023 09:18
Метки: арбуз   высота   дети   скинули с высоты   челябинск   экспериментаторы   
1168
1
1
На кадрах видеозаписи видно, как двое парней стоят на площадке 11 этажа, будто решают, кидать или не стоит? Впрочем, раздумья длились недолго. Огромная ягода пулей летит вниз на козырёк подъезда.

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Метки: арбуз   высота   дети   скинули с высоты   челябинск   экспериментаторы   
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10  комментариев
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3k
Наблюдатель 56 минут назад
Каким на х....й чудом. Мелкие еб...деи бросали арбуз и снимали на телефончики. Каким образом "проходящий" ребенок оказался на крыше пристройки? Пост говно, автора на мыло!....
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3k
Роман 3 минуты назад
потом эти же люди весной будут удивляться:
что это взрослые мужики залезли на крыши и кидаются сосульками!
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739
Акан 17 минут назад
Вот не пойму, или слишком много камер везде напичкано, или все же мы видим только верхушку айсберга дебилов?
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540
ruslan d 37 минут назад
Прикольно разлетелся
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16k
banzai7 48 минут назад
Мальчик внизу обделался испугом
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3k
kuchipachi 49 минут назад
Автор решил разжечь, дав ложную информацию? Типа совершенно посторонний ребёнок и т.д. Но все сразу раскусили, что это одна компания
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3k
DVPET 55 минут назад
Снимали на телефон и наверху и внизу. Ну да, мелкие хулиганы. Но все безопасно - посторонних рядом нет.
Буд-то в детстве никто таким не занимался, порох не поджигал и капитошки с балконов не кидал...
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3k
Едондер пуп 58 минут назад
Внизу сообщники явно были, никакого чуда.
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7k
rutt Час назад
Мелкий на земле точно знал, что сейчас произойдёт, поэтому опасность для него минимальная. Конечно поступок не очень умный, но кто сам только чего с высоты не сбрасывал? Начиная от пакетов с водой, капитошек, снежков.
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