В Челябинске юные экспериментаторы скинули с высоты арбуз

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На кадрах видеозаписи видно, как двое парней стоят на площадке 11 этажа, будто решают, кидать или не стоит? Впрочем, раздумья длились недолго. Огромная ягода пулей летит вниз на козырёк подъезда.
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что это взрослые мужики залезли на крыши и кидаются сосульками!
Буд-то в детстве никто таким не занимался, порох не поджигал и капитошки с балконов не кидал...