Маленький мальчик провалился в колодец во время прогулки

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В Челябинске двухлетний мальчик провалился в колодец возле дома на глазах родителей. На опубликованных в сети кадрах видно, как малыш прогуливается возле мамы и папы, а затем буквально проваливается сквозь землю.
К счастью, мальчик серьезно не пострадал. Подоспевший отец достал сына из колодца. Прокуратура провела проверку и выяснила, что колодец не относится к каким-либо инженерным сетям города и является бесхозяйным имуществом.
По результатам проверки главе города внесено представление с требованием принять меры о постановке на учет колодца, и по возможности его демонтировать.
По результатам проверки главе города внесено представление с требованием принять меры о постановке на учет колодца, и по возможности его демонтировать.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Прям представляю, ходит по городу некто и колодцы копает, от нефиг делать.
а камера для чего установлена?