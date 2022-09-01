Маленький мальчик провалился в колодец во время прогулки

Взломать любой iPhone или Android стоит 8 000 000 $

Мужчина поругался с 11-летним мальчиком и столкнул его с велосипеда

Мальчик сделал папе неожиданный сюрприз

В Мексике дети взялись за оружие, чтобы противостоять наркокартелю

Зачем японцы придумали вертикальные ящики для сна, которые скоро появятся в офисах

Отец отправился с сыновьями в поход на целый год