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Маленький мальчик провалился в колодец во время прогулки

Маленький мальчик провалился в колодец во время прогулки

Автор:
01 сентября 2022 12:05
Сообщество : Жить в России
Метки: в мире   видео   дети   люди   малыш   мальчик   повезло   челябинск   
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В Челябинске двухлетний мальчик провалился в колодец возле дома на глазах родителей. На опубликованных в сети кадрах видно, как малыш прогуливается возле мамы и папы, а затем буквально проваливается сквозь землю.
К счастью, мальчик серьезно не пострадал. Подоспевший отец достал сына из колодца. Прокуратура провела проверку и выяснила, что колодец не относится к каким-либо инженерным сетям города и является бесхозяйным имуществом.

По результатам проверки главе города внесено представление с требованием принять меры о постановке на учет колодца, и по возможности его демонтировать.

Источник:

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Метки: в мире   видео   дети   люди   малыш   мальчик   повезло   челябинск   
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8  комментариев
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12k
Кыся 2 часа назад
Как всегда, никто не виноват, колодец ничей... А кто его копал, хз.
Прям представляю, ходит по городу некто и колодцы копает, от нефиг делать.
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14k
Сергей Полчаса назад
Как это "является бесхозяйным имуществом"?!
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9k
Бритва 43 минуты назад
маленький мальчик на стройке гулял...

а камера для чего установлена?
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