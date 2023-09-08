Взрослый "каратист" избил подростков, потому что те отказались пить с ним пиво

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Сейчас любителя отработать боевые приëмы на детях ищет полиция.
По данным SHOT, 15-летние парень с девочкой вечером вышли из кофейни у дома на Голландской улице в Янино. Мужчина попросил их составить ему компанию за кружкой пенного.
Получив отказ, он разозлился и начал оскорблять ребят. Подросток попытался заступиться за свою подругу и попросил извиниться, после чего началась драка. С ноги от пивного "каратиста" в итоге прилетело и пацану, и девочке.
Подростки смогли сбежать от мужчины, парень поехал прямиком в травмпункт. Нападавшего ищут, особая примета — татуха на шее.
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В такой ситуации должна быть одна цель - уйти, по возможности здоровым.... Увести свою девочку... Если самому не удается уйти - значит, отправить девочку, а потом продолжать челлендж, когда понимаешь, что она в безопасности...
Здесь как раз и действует правило - ты выиграл бой, который тебе удалось не начать....
на нары суку
как говорили у нас в Е-бурге - заходишь вечером в любое кафе на Уралмаше и громко - Привет, козлы! - тренировка началась ))