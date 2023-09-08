Взрослый "каратист" избил подростков, потому что те отказались пить с ним пиво

По данным SHOT, 15-летние парень с девочкой вечером вышли из кофейни у дома на Голландской улице в Янино. Мужчина попросил их составить ему компанию за кружкой пенного.

Получив отказ, он разозлился и начал оскорблять ребят. Подросток попытался заступиться за свою подругу и попросил извиниться, после чего началась драка. С ноги от пивного "каратиста" в итоге прилетело и пацану, и девочке.

Подростки смогли сбежать от мужчины, парень поехал прямиком в травмпункт. Нападавшего ищут, особая примета — татуха на шее.