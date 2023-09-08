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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 712 постов • 37 подписчиков подписаться
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Взрослый "каратист" избил подростков, потому что те отказались пить с ним пиво

Взрослый "каратист" избил подростков, потому что те отказались пить с ним пиво

Автор:
08 сентября 2023 09:04
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   драка   избиение   каратист   конфликт   негатив   пиво   подростки   
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Сейчас любителя отработать боевые приëмы на детях ищет полиция.

По данным SHOT, 15-летние парень с девочкой вечером вышли из кофейни у дома на Голландской улице в Янино. Мужчина попросил их составить ему компанию за кружкой пенного.


Получив отказ, он разозлился и начал оскорблять ребят. Подросток попытался заступиться за свою подругу и попросил извиниться, после чего началась драка. С ноги от пивного "каратиста" в итоге прилетело и пацану, и девочке.


Подростки смогли сбежать от мужчины, парень поехал прямиком в травмпункт. Нападавшего ищут, особая примета — татуха на шее.

Источник:

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Метки: Видео   драка   избиение   каратист   конфликт   негатив   пиво   подростки   
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7  комментариев
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76k
Viktor Час назад
Мразь, с детьми так герой, а в ментовке будет сопли на кулак наматывать!
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17k
Голос Вселенной 19 минут назад
Вот не понимаю я таких парней (я о пострадавшем)... Видишь неадекват перед тобой, на голову тебя выше, гопнического прикида, наверняка еще и перо в кармане.... С тобой девочка... Что с ним базарить??? К чему ставить под удар и девочку свою, и себя? Что, ЧТО ты этим добьешься? Объяснишь этому уродцу свою правоту??? И что дальше???
В такой ситуации должна быть одна цель - уйти, по возможности здоровым.... Увести свою девочку... Если самому не удается уйти - значит, отправить девочку, а потом продолжать челлендж, когда понимаешь, что она в безопасности...
Здесь как раз и действует правило - ты выиграл бой, который тебе удалось не начать....
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540
ruslan d Полчаса назад
Странный повод для разборки , не захотели составить компанию ...
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2k
SmartCat101 Полчаса назад
комлекс неполноценности да еще и алкоголь !
на нары суку
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4k
Я дам вам парабеллум 42 минуты назад
Деловой,бл!Пригласил бы парочку бородачей,дагестанцев,те бы ему и компашку составили и треш-спарринг опосля бы устроили!
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3k
kuchipachi 45 минут назад
Жду комментарии на тему того, что подростки совсем охренели, не следят за языком и т.д. Сами знаете уже все эти шаблоны
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3k
Игорь Час назад
скоро будет сокамерникам тренировки устраивать
как говорили у нас в Е-бурге - заходишь вечером в любое кафе на Уралмаше и громко - Привет, козлы! - тренировка началась ))
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