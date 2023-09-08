FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 712 постов • 37 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Осужденный убийца карабкается по стене, чтобы сбежать из тюрьмы

Осужденный убийца карабкается по стене, чтобы сбежать из тюрьмы

Автор:
08 сентября 2023 08:27
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: В США   Видео   Данело Кавальканте   заключенный   люди   побег   тюрьма   
1721
1
1

Просто подошёл к выходу из тюрьмы и забрался под потолок по стеночке.

Теперь полицейские жалуются на погоду - жара и влажность позволяют беглецу успешно скрываться под листвой деревьев, а, поскольку прошла неделя, он наверняка уже разжился чем-то, что поможет ему скрыться окончательно.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: В США   Видео   Данело Кавальканте   заключенный   люди   побег   тюрьма   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
vasilykopkov Час назад
Ну забрался под потолок - а дальше что?
Тема не раскрыта - как он всё же сбежал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
3k
Daimos 40 минут назад
А мог просто открыть дверь и уйти.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
107
Pyramid Head 41 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
"Просто подошёл к выходу из тюрьмы"

у нас в Пятёрочке такие двери стоят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

496171



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Слониха не смогла разбудить своего слоненка. На помощь пришли люди
Слониха не смогла разбудить своего слоненка. На помощь пришли люди
40 любопытных исторических снимков из разных эпох
40 любопытных исторических снимков из разных эпох
Рэп про МЦД - теперь мы слышали всё
Рэп про МЦД - теперь мы слышали всё
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
И так каждый раз

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#кино#фильм#подборка#конфликт#дети#СССР#Разное#актеры
#в мире#Прикол#люди#Ynews#США#книга#новости#чтение#Россия#школа
#Юмор#животные#история#позитив#работа#съемка#сарказм#улыбнуло#Москва#роль
Рэп про МЦД - теперь мы слышали всё Рэп про МЦД - теперь мы слышали всё Заключённые взяли охранника в&nbsp;заложники Заключённые взяли охранника в заложники Как сидят в некоторых тюрьмах в Норвегии Как сидят в некоторых тюрьмах в Норвегии Неудачная попытка побега заключенного из зала суда Неудачная попытка побега заключенного из зала суда Экстремальный способ остановить убегающего быка Экстремальный способ остановить убегающего быка В Китае ураганный ветер сдувал людей на улицах В Китае ураганный ветер сдувал людей на улицах

На что жалуетесь?

Вернуться