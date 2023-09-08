Осужденный убийца карабкается по стене, чтобы сбежать из тюрьмы

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Просто подошёл к выходу из тюрьмы и забрался под потолок по стеночке.
Теперь полицейские жалуются на погоду - жара и влажность позволяют беглецу успешно скрываться под листвой деревьев, а, поскольку прошла неделя, он наверняка уже разжился чем-то, что поможет ему скрыться окончательно.
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Тема не раскрыта - как он всё же сбежал?
у нас в Пятёрочке такие двери стоят