Неудачная попытка побега заключенного из зала суда

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33-летний Майкл Смит был доставлен вместе с другими заключенными в суд в Теннесси. Неожиданно для всех мужчина предпринял попытку побега.
Мужчина выждал момент, выпрыгнул из окна второго этажа и попытался сбежать. Однако скованные руки и ноги и полученная во время падения травма не позволили му сделать это.
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