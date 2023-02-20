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Неудачная попытка побега заключенного из зала суда

Неудачная попытка побега заключенного из зала суда

Автор:
20 февраля 2023 10:54
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   видео   заключенный   зэк   люди   побег   суд   
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33-летний Майкл Смит был доставлен вместе с другими заключенными в суд в Теннесси. Неожиданно для всех мужчина предпринял попытку побега.

Мужчина выждал момент, выпрыгнул из окна второго этажа и попытался сбежать. Однако скованные руки и ноги и полученная во время падения травма не позволили му сделать это.

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Метки: США   видео   заключенный   зэк   люди   побег   суд   
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2  комментария
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94
Maikl 14 минут назад
Мда уж ... приз за самый флегматичный побег можно вручить )) непонятно на что рассчитывал
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михалыч 11 минут назад
Исключительно тупейший представитель человеческой расы. Интересно на что он надеялся когда ему пришла в голову данная комбинация.
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