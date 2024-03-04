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Заключенный заявил, что его сбросил надзиратель

Заключенный заявил, что его сбросил надзиратель

Автор:
04 марта 2024 10:37
Метки: Видео   заключенный   идиот   надзиратель   охранник   тюрьма   
1372
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Заключенный утверждал, что тюремный охранник сбросил его с лестницы, когда сопровождал в душевую. Однако многочисленные свидетели и камеры видеонаблюдения доказали невиновность надзирателя.

Когда ты смел, но не слишком умён.

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Метки: Видео   заключенный   идиот   надзиратель   охранник   тюрьма   
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9  комментариев
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6k
Трям 41 минуту назад
Гены обезьяны сработали.
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12k
Андрей Ма-С 3 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
просто Дмитрий 6 минут назад
Обезъян подумал, чо он Арьол, Дон....
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1k
c3nsor3d 14 минут назад
Тупой ниггер...))
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370
Сеня Полчаса назад
А смысл?
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2k
Провокатор 36 минут назад
У них там каждого заключённого охранники в душ сопровождают? Или только каких-то особенных?
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35k
Юрий 41 минуту назад
Пытается тромб оторвать...
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Отвратительный Мужик Час назад
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