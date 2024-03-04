Заключенный заявил, что его сбросил надзиратель

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Заключенный утверждал, что тюремный охранник сбросил его с лестницы, когда сопровождал в душевую. Однако многочисленные свидетели и камеры видеонаблюдения доказали невиновность надзирателя.
Когда ты смел, но не слишком умён.
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Метки: Видео заключенный идиот надзиратель охранник тюрьма
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