Заключённые взяли охранника в заложники

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В Бразилии несколько осужденных захватили в заложники неосторожного охранника. Всё произошло на глазах его коллеги.
Захват в заложники произошёл в момент, когда заключенных выводили из камеры.
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охрана на уровне)