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Заключённые взяли охранника в&nbsp;заложники

Заключённые взяли охранника в заложники

Автор:
03 марта 2023 09:21
Сообщество : Криминал
Метки: Бразилия   видео   заложник   зэки   криминал   люди   охранник   тюрьма   
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В Бразилии несколько осужденных захватили в заложники неосторожного охранника. Всё произошло на глазах его коллеги.

Захват в заложники произошёл в момент, когда заключенных выводили из камеры.


Источник:

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Метки: Бразилия   видео   заложник   зэки   криминал   люди   охранник   тюрьма   
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7  комментариев
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
напарник еще и косоглазый походу..сколько он раз выстрелил
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341
Dima 36 минут назад
весело однако)
охрана на уровне)
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333
Кузнецов Алексей Час назад
Чем он там стреляет , шариками от пинпонга что ли ?
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6k
Дмитрий Час назад
И? Для чего? Чего хотели то? Большой любви?
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4k
pinbalist 2 часа назад
У него там дробь на утку чтоль?
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Alex Chebrikov

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