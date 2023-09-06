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Мужчина дал "дружественный совет" мигранту

Мужчина дал "дружественный совет" мигранту

Автор:
06 сентября 2023 09:52
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   автобус   достали уже всех   люди   мигрант   понаехали   совет   
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В Москве мужчина наехал на мигранта и сказал ему, что тот больше не может зарабатывать деньги в России, а должен уехать обратно к себе.

Также мужчина потребовал от мигранта передать это же требование своим.

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Метки: Видео   автобус   достали уже всех   люди   мигрант   понаехали   совет   
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14  комментариев
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3k
Василий Афиногенов 50 минут назад
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18k
Роберт Шекли 36 минут назад
Выгонять нужно не тех, кто работает, а тех, кто занимается криминалом
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14k
GROMOZEKA 47 минут назад
Вот вообще не оправдываю мигрантов, но СЦУК, этот куев нравоучитель просто насмешил.
Улицы мести, или разнорабочим на стройку, он сам пойдёт?
Сомневаюсь, что за такую зарплату, он хотя бы со стула встанет.
ЕЩЕ РАЗ ДЛЯ ВСЕХ НЕ ПОНИМАЮЩИХ!
Чернорабочие нужны, а с поведением мигрантов надо разбираться отдельно.
И эти две вещи не надо связывать
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3k
brrr 47 минут назад
Кругом нациков расплодилось, а вы ещё на хохлов гоните!
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7k
rutt Час назад
Дайте с 404ой разобраться, а там уж и мастурбеков по домам отправим.
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