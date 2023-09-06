Мужчина дал "дружественный совет" мигранту

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В Москве мужчина наехал на мигранта и сказал ему, что тот больше не может зарабатывать деньги в России, а должен уехать обратно к себе.
Также мужчина потребовал от мигранта передать это же требование своим.
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Но на этом ресурсе народ туповатый попадается.
Для них слово «мигрант» является причиной зуда в самых тёмных местах.
Улицы мести, или разнорабочим на стройку, он сам пойдёт?
Сомневаюсь, что за такую зарплату, он хотя бы со стула встанет.
ЕЩЕ РАЗ ДЛЯ ВСЕХ НЕ ПОНИМАЮЩИХ!
Чернорабочие нужны, а с поведением мигрантов надо разбираться отдельно.
И эти две вещи не надо связывать
Так и твоих сказок про «поднимут зарплату» мне тоже не надо.
У нас один дворник на кубик.
Как-то приболел, и несколько дней не мёл.
Так срач ветер гонял между домов, аж в путь.
Или ты реально считаешь, что прям через пару дней все зарплаты поднимут?
Наивняк
На сколько их надо поднять, чтобы такой как ты пошел работать вместо таджика?
Просто придётся кому то не откладывать деньги себе в карман (с) - Зачем бизнесу работать без прибыли? За какую идею? Они тогда просто закроются и все... И не будет ни рабочих мест, ни налогов в бюджет... зато будет дефицит, инфляция и безработица
А может с себя начать и меньше срача во дворе разводить?
А вообще согласен. Эти "гастера" очень сильно вписаны в экономику. И просто махом не выпилишь их, чтобы платить нормальные деньги. Тут не один год понадобится. Только никто у себя из кармана (а он там очень глубокий) не захочет бабки вытаскивать.
Не «может», а точно с себя надо начинать.