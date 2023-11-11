"Это на каком языке?": женщина попыталась заставить языкового помощника говорить по -казахски, но "Алиса" не поняла претензий

Казашка докопалась до "Алисы", требуя от неё общения на казахском языке, однако искусственный интеллект вообще не понял, чего он него хотят.
Языковой патруль в домашних условиях выглядит так:
- По-казахски говори, по-казахски! На русском не понимаю.
- Это на каком языке?
Источник:
Впрочем, совсем скоро дама сможет побеседовать с Алисой и на родном языке. В мае 2023 года «Коммерсантъ» сообщил, что «Яндекс» набирает сотрудников, которые будут работать над добавлением в "Алису" других языков.
И уже до конца 2023 года "Алиса" заговорит по-казахски. Новая версия будет доступна «Яндекс Браузере» в мобильном приложении, на компьютерах и смартфонах.
Источник:
- Pornhub «прокачал» эротические фильмы столетней давности
- Девушка с голосом «Алисы» звонит в салон красоты
- Правильная настройка голосового помощника "Алиса"
- Если бы "Властелин колец" снял Тарантино
- Весенняя лиса Алиса
тут скорей всего ни какой не языковой патруль, а просто люди забавляются а алисой, проверяют возможности
я вот например поиграл недавно в First class escape 2 - там тупо нет русского языка на котором мне привычней играть в игры, но я не стал писать в стим гневные коменты, - эт глупо, я видел что в игре язык не поддерживается при покупке