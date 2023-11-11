"Это на каком языке?": женщина попыталась заставить языкового помощника говорить по -казахски, но "Алиса" не поняла претензий

Впрочем, совсем скоро дама сможет побеседовать с Алисой и на родном языке. В мае 2023 года «Коммерсантъ» сообщил, что «Яндекс» набирает сотрудников, которые будут работать над добавлением в "Алису" других языков.

И уже до конца 2023 года "Алиса" заговорит по-казахски. Новая версия будет доступна «Яндекс Браузере» в мобильном приложении, на компьютерах и смартфонах.