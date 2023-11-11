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"Это на каком языке?": женщина попыталась заставить языкового помощника говорить по -казахски, но "Алиса" не поняла претензий

"Это на каком языке?": женщина попыталась заставить языкового помощника говорить по -казахски, но "Алиса" не поняла претензий

Автор:
11 ноября 2023 18:53
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Алиса   Видео   Искусственный интеллект   казахский язык   смешно   языковой патруль   языковой помощник   
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Казашка докопалась до "Алисы", требуя от неё общения на казахском языке, однако искусственный интеллект вообще не понял, чего он него хотят.

Языковой патруль в домашних условиях выглядит так:

- По-казахски говори, по-казахски! На русском не понимаю.

- Это на каком языке?


Впрочем, совсем скоро дама сможет побеседовать с Алисой и на родном языке. В мае 2023 года «Коммерсантъ» сообщил, что «Яндекс» набирает сотрудников, которые будут работать над добавлением в "Алису" других языков.


И уже до конца 2023 года "Алиса" заговорит по-казахски. Новая версия будет доступна «Яндекс Браузере» в мобильном приложении, на компьютерах и смартфонах.

Источник:

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Метки: Алиса   Видео   Искусственный интеллект   казахский язык   смешно   языковой патруль   языковой помощник   
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13  комментариев
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5k
4ijik Час назад
А зачем покупать девайсы и пытаться им предъявлять за язык? Неужели древнейшая и крутейшая нация не может сделать такой плёвый девайс и пользоваться? Не может? Айяйяй... Во всём русские виноваты...
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1k
Аркадий 2 секунды назад
Пусть на суахили попробует
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16k
Majul 8 секунд назад
Тупость зашкаливает. Хотя на этом подобие лица сразу все видно. Интеллекта там нет.
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0
ya 2 минуты назад
Одним словом чурка, стебается над своей безграмотностью, над было еще полотенцем накрыться
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12k
Copycat 8 минут назад
Я уверен эта женщина прекрасно может на русском говорить) вон её подруга за кадром на чистом русском прокоментировала)

тут скорей всего ни какой не языковой патруль, а просто люди забавляются а алисой, проверяют возможности

я вот например поиграл недавно в First class escape 2 - там тупо нет русского языка на котором мне привычней играть в игры, но я не стал писать в стим гневные коменты, - эт глупо, я видел что в игре язык не поддерживается при покупке
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1k
c3nsor3d Полчаса назад
Дура тупорылая... (просто)
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2k
Владимир Полчаса назад
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3k
VPJ Полчаса назад
Из козы, овцы коня и кизяка..получается .только казахи выходят.
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48k
Максим Т. 45 минут назад
Что не сделаешь, ради лайков...
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14k
..: Атеист :.. 50 минут назад
Вот отправить эту казакшу в японию и пусть у неё мафиози спросят за то, что эта не говорит по японшу!))
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5k
B@r@bux Час назад
Запомним, чтобы вырубить терминатора и весь скайнет достаточно заговорить с ними по казахски.
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