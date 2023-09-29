«Как я стар»: Овечкин выступил переводчиком Мирошниченко и рассмешил журналистов

«Кэпиталз» обыграли «Ред Уингз» в домашней встрече — 4:3, Мирошниченко дебютировал за «Вашингтон» и отметился двумя голевыми передачами.

В ходе общения с журналистами Мирошниченко по‑русски сказал: «Играть с такими людьми… Раньше я на них по телевизору смотрел, а Ови задрафтовали, когда я родился, поэтому для меня это очень воодушевляюще».

Овечкин перевел его слова на английский, а когда говорил про выбор на драфте, добавил: «Господи, как я стар», после чего в зале раздался смех.