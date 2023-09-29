«Как я стар»: Овечкин выступил переводчиком Мирошниченко и рассмешил журналистов

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин выступил в роли переводчика партнера по команде Ивана Мирошниченко после предсезонного матча НХЛ против «Детройта».
«Кэпиталз» обыграли «Ред Уингз» в домашней встрече — 4:3, Мирошниченко дебютировал за «Вашингтон» и отметился двумя голевыми передачами.
В ходе общения с журналистами Мирошниченко по‑русски сказал: «Играть с такими людьми… Раньше я на них по телевизору смотрел, а Ови задрафтовали, когда я родился, поэтому для меня это очень воодушевляюще».
Овечкин перевел его слова на английский, а когда говорил про выбор на драфте, добавил: «Господи, как я стар», после чего в зале раздался смех.
Источник:
- Олимпийскую чемпионку встретили песней из сериала «Ведьмак» в исполнении хора
- Итальянские спортсменки сыграли в теннис на соседних крышах
- Человекоподобный робот Ameca нарисовал кошку и ответил на критику
- Девушка выполняет в спортзале интересное упражнение
- Парень назвал своего кота в честь знаменитого вратаря, и тот доказал — он достоин этого имени