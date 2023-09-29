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«Как я стар»: Овечкин выступил переводчиком Мирошниченко и рассмешил журналистов

«Как я стар»: Овечкин выступил переводчиком Мирошниченко и рассмешил журналистов

Автор:
29 сентября 2023 12:57
Сообщество : Спорт
Метки: Александр Овечкин   Видео   Иван Мирошниченко   Спорт   забавно   перевод   
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин выступил в роли переводчика партнера по команде Ивана Мирошниченко после предсезонного матча НХЛ против «Детройта».


«Кэпиталз» обыграли «Ред Уингз» в домашней встрече — 4:3, Мирошниченко дебютировал за «Вашингтон» и отметился двумя голевыми передачами.


В ходе общения с журналистами Мирошниченко по‑русски сказал: «Играть с такими людьми… Раньше я на них по телевизору смотрел, а Ови задрафтовали, когда я родился, поэтому для меня это очень воодушевляюще».


Овечкин перевел его слова на английский, а когда говорил про выбор на драфте, добавил: «Господи, как я стар», после чего в зале раздался смех.

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Метки: Александр Овечкин   Видео   Иван Мирошниченко   Спорт   забавно   перевод   
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3  комментария
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295
Серега 7 минут назад
Он ,что то реально в свои 38,лет на 55 выглядит.
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51
Орёл 36 минут назад
ставлю знак "равно или больше" между этими гражданами пендосии и исинбаевой!
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Anarasius

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