Разбросанные по гаражу инструменты чудесным образом вернулись на свои места

Игру Starfield перевели на русский язык с помощью ИИ Яндекса

Медведь пытался перелезть через забор из колючей проволоки на границе Литвы и Белоруссии

Идеальное исполнение слоу-мо

Бар-биржа в Барселоне меняет цены на напитки в зависимости от спроса

В Сети опубликовали видео, на котором задержанные мигранты идут гусиным шагом

Мужчина собрал в гараже робота и пошёл пить с ним пиво