Разбросанные по гаражу инструменты чудесным образом вернулись на свои места

1967
1
1
Мужчина установил камеру и выяснилось, что по его гаражу бегала мышь, которая и складывала гайки с ключами в коробку.
Источник:
Ссылки по теме:
- Бар-биржа в Барселоне меняет цены на напитки в зависимости от спроса
- Мужчина собрал в гараже робота и пошёл пить с ним пиво
- В Сети опубликовали видео, на котором задержанные мигранты идут гусиным шагом
- Воры-неудачники стащили дверь из кладовки
- Идеальное исполнение слоу-мо
Новости партнёров
реклама
Утром сала нет, инструмент и ключи разбросаны. Грешили на сторожа, типа закуску в токарке искал.
Пока одним хмурым утром не обнаружили под станками хамоватых жирных крыс.
Инструмент они не складывали... сволочи.
Так что она наводит порядок у себя дома.
Молодец!!!