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Разбросанные по гаражу инструменты чудесным образом вернулись на свои места

Разбросанные по гаражу инструменты чудесным образом вернулись на свои места

Автор:
05 сентября 2023 10:11
Сообщество : Животные
Метки: Вещи   Видео   гараж   забавно   инстурменты   камера   мышка   
1967
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Мужчина установил камеру и выяснилось, что по его гаражу бегала мышь, которая и складывала гайки с ключами в коробку.

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Метки: Вещи   Видео   гараж   забавно   инстурменты   камера   мышка   
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12  комментариев
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19k
Bill Час назад
Была бы у меня такая мышь - я бы, может, и не женился бы никогда
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11k
Летучий Мыш 9 минут назад
Хозяйственная какая
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19k
anpetrof 13 минут назад
Долго же он мышь дрессировал
...
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2k
Сергей Зайцев 38 минут назад
Она что-ли ))
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62k
doker 43 минуты назад
Наш токарь, нарезая резьбу, смазывал заготовку куском сала( конец 80-90е)
Утром сала нет, инструмент и ключи разбросаны. Грешили на сторожа, типа закуску в токарке искал.
Пока одним хмурым утром не обнаружили под станками хамоватых жирных крыс.
Инструмент они не складывали... сволочи.
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7k
vasilykopkov 51 минуту назад
Он в гараже бывает может раз-два в неделю, а мышь там живёт постоянно.
Так что она наводит порядок у себя дома.
Молодец!!!
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81k
Доктор Джонс Час назад
Она тут живёт, а в квартире долен быть порядок...
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36k
Опаньки 2 часа назад
где купить такую мышь ?
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501
Человек Разумный 2 часа назад
Автомеханик, реинкарнация.
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28k
Lehoia 2 часа назад
мне очень нужна такая мышь!
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