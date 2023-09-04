В Подмосковье подросток умер во время тренировки по боксу

В СК возбудили уголовное дело, но фигурантов пока нет. Несчастный случай настолько же неожиданный, насколько и загадочный.
Инцидент произошёл 1 сентября в подмосковном городе Видное. Тренер одной из местных спортивных секций решил провести тренировку на свежем воздухе и вывел подопечных на стадион "Металлург". Пока он занимался с другими спортсменами, несколько подростков решили не терять времени и устроили спарринг. Во время которого 17-летний подросток ударился об ограждение и потерял сознание. Приехавшие на вызов медики констатировали смерть.
"Они боксировали не внешнем беговом круге. Оба в защитных шлемах и перчатках, есть свидетели — рядом парни с их секции смотрели бой. Бились в полсилы. Оппонент Алексея напирал и тот пятился назад. Оступился и ударился затылком об ограждение склада", — рассказали очевидцы.
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Следственный комитет сразу же завёл уголовное дело по статье о причинение смерти по неосторожности. Вот только фигурантов дела пока нет. Судя по видео, удар об ограждение был несильным, к тому же на спортсмене был защитный шлем, который смягчил удар о забор.
В СК уже заявили, что во время спарринга юноша не получил видимых повреждений. Что-то сказать по поводу трагического несчастного случая можно будет только после судебно-медицинской экспертизы. Что касается тренерского состава, то им в любом случае достанется за организацию тренировки вне зала.
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Ну я к тому, что думаю у парня просто "мотор отказал" и он потом уже просто ударился об забор( Ну типа забор уже не на что не повлиял.
Соболезную .
Такое, к сожалению, случается - люди, порой, в самом расцвете сил, падают замертво. Тому виной может быть и аневризма или даже тромб.. Винить тут некого, человек с одной стороны ужасно живучая скотина, имеющая кучу эволюционных защитных механизмов от практически любых невзгод и даже может регенерировать некоторые повреждённые органы и ткани, с другой стороны даже в супер хорошем механизме, бывает важная контр гайка, после поломки которой - весь механизм приходит в негодность
Жалко пацана, совсем ещё ребёнок фактически.
на ногах вообще отлично работал.
что то по здоровью. ((
мои соболезнования