FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 697 постов • 38 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
В Подмосковье подросток умер во время тренировки по боксу

В Подмосковье подросток умер во время тренировки по боксу

Автор:
04 сентября 2023 18:04
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   бокс   видное   подросток   смерть   спарринг   тренировка   
2196
1
1

В СК возбудили уголовное дело, но фигурантов пока нет. Несчастный случай настолько же неожиданный, насколько и загадочный.

Инцидент произошёл 1 сентября в подмосковном городе Видное. Тренер одной из местных спортивных секций решил провести тренировку на свежем воздухе и вывел подопечных на стадион "Металлург". Пока он занимался с другими спортсменами, несколько подростков решили не терять времени и устроили спарринг. Во время которого 17-летний подросток ударился об ограждение и потерял сознание. Приехавшие на вызов медики констатировали смерть.


"Они боксировали не внешнем беговом круге. Оба в защитных шлемах и перчатках, есть свидетели — рядом парни с их секции смотрели бой. Бились в полсилы. Оппонент Алексея напирал и тот пятился назад. Оступился и ударился затылком об ограждение склада", — рассказали очевидцы.

Следственный комитет сразу же завёл уголовное дело по статье о причинение смерти по неосторожности. Вот только фигурантов дела пока нет. Судя по видео, удар об ограждение был несильным, к тому же на спортсмене был защитный шлем, который смягчил удар о забор.


В СК уже заявили, что во время спарринга юноша не получил видимых повреждений. Что-то сказать по поводу трагического несчастного случая можно будет только после судебно-медицинской экспертизы. Что касается тренерского состава, то им в любом случае достанется за организацию тренировки вне зала.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   бокс   видное   подросток   смерть   спарринг   тренировка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Дмитрий 2 часа назад
Ну и какие здесь могут быть "фигуранты"? Возбудили по факту, что бы проверку провести. Не всегда уголовные дела возбуждаются с целью кого то привлечь. Иногда с целью установить достоверно все обстоятельства. Так что ничего удивительного.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Nico 6 минут назад
хорошо видео есть, а так тренер был бы крайний?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Николай 17 минут назад
Видел давно такое... Нормальный парень просто умер. 17 было. Вскрытие делали, но просто "сердечная недостаточность". И он точно не "курил вэйпи, спайсы и так далее".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
523
Сергей 39 минут назад
Соболезнования родным, жалко парня...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Aqueronte 53 минуты назад
Нелепый несчастный случай. Очень жаль всех причастных.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Валерий 56 минут назад
ходил в молодости на бокс, насколько помню в зале не было чего то такого обо что можно было споткнуться и удариться головой, да и все спарринги только на ринге, вне ринга отработки без удара
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Уретра Брежнева Час назад
Сил родным ...
Соболезную .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Example 6.2.6 Час назад
Возможно аневризма. У боксёров шанс заиметь такой чуть выше, чем у других. Судя по силе столкновения, и учитывая тот факт что парень был в шлеме ему в этот день было достаточно просто сильно чихнуть.
Такое, к сожалению, случается - люди, порой, в самом расцвете сил, падают замертво. Тому виной может быть и аневризма или даже тромб.. Винить тут некого, человек с одной стороны ужасно живучая скотина, имеющая кучу эволюционных защитных механизмов от практически любых невзгод и даже может регенерировать некоторые повреждённые органы и ткани, с другой стороны даже в супер хорошем механизме, бывает важная контр гайка, после поломки которой - весь механизм приходит в негодность

Жалко пацана, совсем ещё ребёнок фактически.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
иванов дмитрий Час назад
бокс тут не причем. на видео не одного удара он не пропустил.
на ногах вообще отлично работал.
что то по здоровью. ((
мои соболезнования
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Сергей 2 часа назад
Парня жалко. А вот современная молодёжь какая то хилая пошла, это факт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Анатолий Соколов 2 часа назад
знакомый схожим образом инвалиность получил ... на тренировке баскетбольный мяч от щита отскочил и попал ему в ухо ... минут через десять потерял сознание. лопнул сосуд, кровоизлияне в мозг. левая сторона тела еле работает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
536
ruslan d 3 часа назад
В странном месте у них тренировка ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

172858



Другие посты автора
Популярное в сообществах
От улыбки лопнула щека
От улыбки лопнула щека
Субботний улыбатор
Субботний улыбатор
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Как доллар

Лучшие демотиваторы
Музыкальный киоск

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#США#новости#кино#сарказм#Китай#фильм#школа#Спорт
#люди#интересно#Прикол#дети#позитив#удивительно#путешествия#полиция#Мемы#Россия
#Юмор#СССР#животные#забавно#в мире#машина#улыбнуло#конфликт#Санкт-Петербург#интересное
Техника Apple станет дороже из-за торговых войн между Китаем и США Техника Apple станет дороже из-за торговых войн между Китаем и США В Москве 16-летний любитель вейпов покурил «электронку» и умер В Москве 16-летний любитель вейпов покурил «электронку» и умер «Теперь я на 100% русский»: боксёр из США решил жить в России и взял себе новое имя «Теперь я на 100% русский»: боксёр из США решил жить в России и взял себе новое имя «Эта история для меня всё равно остаётся дикой»: в Челябинской области директор школы напала на 12-летнего подростка из-за собаки «Эта история для меня всё равно остаётся дикой»: в Челябинской области директор школы напала на... Мужчина сломал нос подростку из-за замечания о припаркованном у подъезда автомобиле Мужчина сломал нос подростку из-за замечания о припаркованном у подъезда автомобиле "Голос фильмов 90-х": в Москве скончался легендарный переводчик Леонид Володарский "Голос фильмов 90-х": в Москве скончался легендарный переводчик Леонид Володарский

На что жалуетесь?

Вернуться