Его называли "переводчиком с прищепкой на носу". И вы наверняка знаете этот голос.
На 74-м году жизни после продолжительной болезни умер известный советский и российский переводчик, радиоведущий и писатель Леонид Володарский. Об этом со ссылкой на родственников сообщает радиостанция "Говорит Москва".
Мы скорбим и с болью в сердце прощаемся с этим великим и творческим человеком, известным не только как советский и российский переводчик, как писатель, педагог и радиоведущий, но и как хороший друг, верный и любящий муж и дедушка, человек с искромётным юмором, добрым и отзывчивым сердцем.
Среди массового зрителя, заставшего эпоху VHS-кассет, Володарский известен за счёт специфической озвучки. Переводить фильмы он начал в 1968 году, а в конце 70-х, когда на рынках появились первые видеомагнитофоны, к услугам Володарского начали обращаться видеопираты.
И если многие зрители не знают, как выглядит знаменитый переводчик, то его голос узнают из тысячи. Как говорил в одном из интервью сам Володарский, никакой прищепки на носу у него не было — просто несколько раз ломал нос в юности. Отсюда и некоторая гнусавость при озвучке.
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Что касается перевода, то за 30 лет практики Леонид Володарский перевёл более 5 тысяч картин. Помимо этого, на русский язык он перевёл множество романов и повестей Стивена Кинга и Джерома Сэлинджера.
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Как говорил сам Володарский, он переводил фильмы синхронно и с одного раза, а затем никогда не пересматривал собственную озвучку. А мы посмотрим!
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Давай, давстречи)))
Соседи попросили дать просмотреть.
Тысячи раз смотрели этот фильм, но с его переводом это шедевр.
-И вмостали машины из пемпла яндерного онгня, и пошла война на уничтонжение ченловенчества. И шнла онна десянтилетиня. Но понслендндее сранжение сонстоинтся не будунщем, оно состоинтся зндесь, в нанше время, сегондня ночью....
Его стиль подачи незабудется никогда.
Я ведь тоже в 90-х был "видеопиратом", и вполне успешным. Может это и позволило пережить 90-е практически незаметно.
.
НЕКОТОРАЯ??
)))
А если серьёзно - очень жаль. Тем более, что всего 74года. Тут Доктор сказал: "в какой-то мере". Осмелюсь возразить - в полной мере человек-эпоха.
Вернулся из армии в 88м, стало быть, окончание юности пришлось как раз на начало 90х, и фильмов в его исполнении пересмотрел в видеосалонах - и не сосчитать. Даже казалось - а может ли быть какая-то другая озвучка??
Что тут ещё добавить. разве что пойти помянуть.
Царствие ему небесное.
очень интеллигентный и умный.