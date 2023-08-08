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"Голос фильмов 90-х": в Москве скончался легендарный переводчик Леонид Володарский

"Голос фильмов 90-х": в Москве скончался легендарный переводчик Леонид Володарский

Автор:
08 августа 2023 17:52
Сообщество : Кино
Метки: Видео   Леонид Володарский   озвучка   переводчик   смерть   эпоха VHS   
1983
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Его называли "переводчиком с прищепкой на носу". И вы наверняка знаете этот голос.

На 74-м году жизни после продолжительной болезни умер известный советский и российский переводчик, радиоведущий и писатель Леонид Володарский. Об этом со ссылкой на родственников сообщает радиостанция "Говорит Москва".


Мы скорбим и с болью в сердце прощаемся с этим великим и творческим человеком, известным не только как советский и российский переводчик, как писатель, педагог и радиоведущий, но и как хороший друг, верный и любящий муж и дедушка, человек с искромётным юмором, добрым и отзывчивым сердцем.

Среди массового зрителя, заставшего эпоху VHS-кассет, Володарский известен за счёт специфической озвучки. Переводить фильмы он начал в 1968 году, а в конце 70-х, когда на рынках появились первые видеомагнитофоны, к услугам Володарского начали обращаться видеопираты.


И если многие зрители не знают, как выглядит знаменитый переводчик, то его голос узнают из тысячи. Как говорил в одном из интервью сам Володарский, никакой прищепки на носу у него не было — просто несколько раз ломал нос в юности. Отсюда и некоторая гнусавость при озвучке.

Что касается перевода, то за 30 лет практики Леонид Володарский перевёл более 5 тысяч картин. Помимо этого, на русский язык он перевёл множество романов и повестей Стивена Кинга и Джерома Сэлинджера.

Как говорил сам Володарский, он переводил фильмы синхронно и с одного раза, а затем никогда не пересматривал собственную озвучку. А мы посмотрим!

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Метки: Видео   Леонид Володарский   озвучка   переводчик   смерть   эпоха VHS   
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31  комментарий
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79k
Доктор Джонс 2 часа назад
Очень жаль, Володарский, в какой-то мере, тоже был человеком-эпохой...
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14k
KotSkripaley 3 минуты назад
В субботу слушал его на "Говорит Москва" и вот его уже нет.
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7k
Горец Ю 6 минут назад
Тваюмать,тваюмать!..
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16k
Majul 14 минут назад
Покойся с миром голос молодости... Мы выросли на твоих переводах
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25k
AzuveR 15 минут назад
Эээх, первую кассету ,что я купил и посмотрел в то время ,был " Терминатор" . Голос Володарского забыть невозможно . Земля пухом и Царствия небесного.
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196
Александра С 20 минут назад
Буквально пару дней назад скачала Терминатора с переводом Володарского.
Соседи попросили дать просмотреть.
Тысячи раз смотрели этот фильм, но с его переводом это шедевр.
-И вмостали машины из пемпла яндерного онгня, и пошла война на уничтонжение ченловенчества. И шнла онна десянтилетиня. Но понслендндее сранжение сонстоинтся не будунщем, оно состоинтся зндесь, в нанше время, сегондня ночью....
Его стиль подачи незабудется никогда.
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1k
SergeyABC 20 минут назад
Не представляю фильмы того времени без его голоса!!!
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3k
Станислав Вершинин Полчаса назад
Голосом Володарского "И живые позавидовали мертвым" - такое не забудешь.
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2k
Геннадьич Полчаса назад
Земля пухом Леониду Вениаминовичу, человеку с большой буквы.
Я ведь тоже в 90-х был "видеопиратом", и вполне успешным. Может это и позволило пережить 90-е практически незаметно.
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156
Алексей Давыдов Полчаса назад
Вечная память!
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5k
S__D Полчаса назад
Отсюда и некоторая гнусавость при озвучке
.
НЕКОТОРАЯ??
)))
А если серьёзно - очень жаль. Тем более, что всего 74года. Тут Доктор сказал: "в какой-то мере". Осмелюсь возразить - в полной мере человек-эпоха.
Вернулся из армии в 88м, стало быть, окончание юности пришлось как раз на начало 90х, и фильмов в его исполнении пересмотрел в видеосалонах - и не сосчитать. Даже казалось - а может ли быть какая-то другая озвучка??
Что тут ещё добавить. разве что пойти помянуть.
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3k
Pioner76 39 минут назад
Земля пухом. Прибалтика помнит Твои переводы. Голос детства.
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24k
Bar0 40 минут назад
Лучшая "прищепка" прошлого и начала нынешнего столетия! Земля пухом!
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16k
Shtoppi 41 минуту назад
ушла эпоха... земля пухом...
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2k
Сложные Щи 41 минуту назад
Печально. Очень много воспоминаний. Очень грустно
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9k
Garpia121 46 минут назад
Упокойся с миром. Мы будем помнить.
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1k
Igor Grishaev 49 минут назад
Эх! жаль..помню VHS, Шварценеггера и переводчика. Он, фактически, делал половину фильма.
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196
Александра С Igor Grishaev 17 минут назад
С его подачи он мог вытянуть фильмы на совершенно новый уровень. Мы тогда не придавали этому значению, как придаем сейчас.
Царствие ему небесное.
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1k
Андриан 56 минут назад
Человек легенда! Я даже в навител навигаторе пакет с его озвучкой скачивал. Правда на долго не хватило))
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21k
иванов дмитрий Час назад
когда то , давным давно , он вел передачу утреннюю на " серебряном дожде".
очень интеллигентный и умный.
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832
Дмитрий Час назад
Соболезную , человек талантливый был. Какие переводы делал , а ?
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3k
Василий Афиногенов Час назад
душевно так озвучивали тогда фильмы,без пошлятины и мата....соболезную
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