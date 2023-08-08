"Голос фильмов 90-х": в Москве скончался легендарный переводчик Леонид Володарский

Среди массового зрителя, заставшего эпоху VHS-кассет, Володарский известен за счёт специфической озвучки. Переводить фильмы он начал в 1968 году, а в конце 70-х, когда на рынках появились первые видеомагнитофоны, к услугам Володарского начали обращаться видеопираты.





И если многие зрители не знают, как выглядит знаменитый переводчик, то его голос узнают из тысячи. Как говорил в одном из интервью сам Володарский, никакой прищепки на носу у него не было — просто несколько раз ломал нос в юности. Отсюда и некоторая гнусавость при озвучке.