На уральском турнире по боксу 14-летний мальчик дошел до финала и скончался от смертельного удара в печень

Он потерял сознание и врачи ничем не смогли помочь.
В Первоуральске проходили городские соревнования по боксу. В нём участвовал 14-летний Тимофей. Он дошёл до финала и вышел на бой, заряженным на победу.
Этот поединок стал для него последним.
В самом начале боя, юноше прилетело несколько ударов в голову и печень. После этого подросток перестал отражать атаки соперника и завалился на канаты, а потом - на судью.
Когда он «поплыл», рефери не сразу остановил бой. Поэтому он пропустил удары. Плюс противник ниже ростом и в этот момент он бил в печень, - рассказал очевидец.
К лежащему без сознания мальчику подбежали тренеры, а дежуривший на бое медик оказал первую помощь. Прибывшая скорая сначала не могла проехать к зданию из-за шлагбаума, затем всё-таки забрала парня и повезла в больницу.
В дороге он скончался.
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Все спортсмены перед турниром проходили медкомиссию:
Мой сын ходил с Тимофеем (погибшим) в одну секцию. В последний раз спарринг у них был в среду. Всё было хорошо. Медкомиссию проходим в детской больнице Первоуральска. Другое дело - медкомиссия перед самими соревнованиями. Они длились два дня. Он мог получить, например, сотрясение в первый день и выйти на ринг - ведь во второй день он не проходил тщательную медкомиссию - сообщила мать одного из товарищей Тимофея.
Погибший был из многодетной семьи, у него остались две маленькие сестрёнки. Отец - рабочий на заводе, мать - самозанятая. Все знакомые отзываются о них строго положительно. И на здоровье парень никогда не жаловался.
Теперь прокуратура выяснит: как ему оказывалась первая помощь, как была организована медицинская проверка на турнире и как не допустить таких жутких случаев в будущем.
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То, что тут пишут, мол, "бьют по голове" и пр., так в любом контактном спорте смертельный исход возможен, тот же хоккей. К сожалению, от этого никто не застрахован.
А что касается бокса, то по сравнению с тем же ММА, это "спорт интеллигентов", вот в последнем там реально треш, что в октагоне, что вне его вся эта околомма-шная тусовка.
Причем если сравнивать с ББП в 90-е, вот там реально бойцы были, не то, что сейчас, полгода факи друг другу показывают, потом 15 минут в клетке повалялись и по пару лямов на карман получили.
Тот же Вовчанчин ушатал бы десяток хабибов за вечер и даже не вспотел.
Никак, пока этот спорт существует. Человек смертен, особенно от ударов по голове и печени.
Никак. Такие случаи были и будут. Сам принцип единоборств состоит в том, чтобы убить, или хотя бы покалечить. Можно мне до второго пришествия доказывать, что бокс, это шахматы. Я насмотрелся выше крыши. И сам айкидо и кэндо занимался. Как бы это не было похоже на гимнастику, всё направлено именно на это
Не фига подобного! Принцип нормальных единоборств победить противника, а не убить его или покалечить. Я лично бокс не отношу к единоборству... Бить себе подобного по голове или печени с целью привести его в бессознательное состояние от сотрясения мозга или болевого шока я спортом не считаю.
А вообще, как бы страшно это не звучало, но вскрытие покажет, довезли бы парня или нет. А если довезли, то смогли бы что-то сделать даже в условиях больницы.
потерять ребенка это горе
мотивация/сила воли спортсмена очевидна
больше вопросов к врачам, кто проверял ребят