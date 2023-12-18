На уральском турнире по боксу 14-летний мальчик дошел до финала и скончался от смертельного удара в печень

В Первоуральске проходили городские соревнования по боксу. В нём участвовал 14-летний Тимофей. Он дошёл до финала и вышел на бой, заряженным на победу.

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Этот поединок стал для него последним.

В самом начале боя, юноше прилетело несколько ударов в голову и печень. После этого подросток перестал отражать атаки соперника и завалился на канаты, а потом - на судью.

Когда он «поплыл», рефери не сразу остановил бой. Поэтому он пропустил удары. Плюс противник ниже ростом и в этот момент он бил в печень, - рассказал очевидец.

К лежащему без сознания мальчику подбежали тренеры, а дежуривший на бое медик оказал первую помощь. Прибывшая скорая сначала не могла проехать к зданию из-за шлагбаума, затем всё-таки забрала парня и повезла в больницу.

В дороге он скончался.