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На уральском турнире по боксу 14-летний мальчик дошел до финала и скончался от смертельного удара в печень

На уральском турнире по боксу 14-летний мальчик дошел до финала и скончался от смертельного удара в печень

Автор:
18 декабря 2023 14:06
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Первоуральск   бокс   мальчик   подросток   смерть   соревнвания   турнир   
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Он потерял сознание и врачи ничем не смогли помочь.

В Первоуральске проходили городские соревнования по боксу. В нём участвовал 14-летний Тимофей. Он дошёл до финала и вышел на бой, заряженным на победу.

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Этот поединок стал для него последним.

В самом начале боя, юноше прилетело несколько ударов в голову и печень. После этого подросток перестал отражать атаки соперника и завалился на канаты, а потом - на судью.

Когда он «поплыл», рефери не сразу остановил бой. Поэтому он пропустил удары. Плюс противник ниже ростом и в этот момент он бил в печень, - рассказал очевидец.

К лежащему без сознания мальчику подбежали тренеры, а дежуривший на бое медик оказал первую помощь. Прибывшая скорая сначала не могла проехать к зданию из-за шлагбаума, затем всё-таки забрала парня и повезла в больницу.

В дороге он скончался.

Все спортсмены перед турниром проходили медкомиссию:

Мой сын ходил с Тимофеем (погибшим) в одну секцию. В последний раз спарринг у них был в среду. Всё было хорошо. Медкомиссию проходим в детской больнице Первоуральска. Другое дело - медкомиссия перед самими соревнованиями. Они длились два дня. Он мог получить, например, сотрясение в первый день и выйти на ринг - ведь во второй день он не проходил тщательную медкомиссию - сообщила мать одного из товарищей Тимофея.

Погибший был из многодетной семьи, у него остались две маленькие сестрёнки. Отец - рабочий на заводе, мать - самозанятая. Все знакомые отзываются о них строго положительно. И на здоровье парень никогда не жаловался.

Теперь прокуратура выяснит: как ему оказывалась первая помощь, как была организована медицинская проверка на турнире и как не допустить таких жутких случаев в будущем.

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Метки: Видео   Первоуральск   бокс   мальчик   подросток   смерть   соревнвания   турнир   
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47  комментариев
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10k
Борис Карабанов Час назад
Звериный спорт. Закономерный, хотя и нечастый, исход. Чаще каша из мозгов к 30-и годам от многочисленных постоянных сотрясений, гематом.
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2k
CAIIIKA1908 Минуту назад
Я даже представить не могу, что "красный" чувствовал, ведь он, получается, пацана убил, что у него в голове творится.
То, что тут пишут, мол, "бьют по голове" и пр., так в любом контактном спорте смертельный исход возможен, тот же хоккей. К сожалению, от этого никто не застрахован.
А что касается бокса, то по сравнению с тем же ММА, это "спорт интеллигентов", вот в последнем там реально треш, что в октагоне, что вне его вся эта околомма-шная тусовка.
Причем если сравнивать с ББП в 90-е, вот там реально бойцы были, не то, что сейчас, полгода факи друг другу показывают, потом 15 минут в клетке повалялись и по пару лямов на карман получили.
Тот же Вовчанчин ушатал бы десяток хабибов за вечер и даже не вспотел.
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7k
Бу 13 минут назад
соболезнование близким и родным
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19k
Shtoppi 23 минуты назад
мне интересно кого сделают виноватым в итоге всех этих проверок. ставлю на то что это будут не организаторы соревнований или их виновность будет сведена к минимуму. думаю что все повесят на врачей из медкомиссии.
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3k
Едондер пуп 23 минуты назад
"...как не допустить таких жутких случаев в будущем."
Никак, пока этот спорт существует. Человек смертен, особенно от ударов по голове и печени.
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735
MidMaster Полчаса назад
Говорят, в этом виде спорта "думать надо", но он буквально делает тебя тупым :)
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2k
Максим Макашев 53 минуты назад
вот тебе и "новый год"...
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31k
Юрьевич 53 минуты назад
Я вообще не понимаю что это спорт такой - бить другого человека по голове и печени? Постоянные сотрясения мозга... Да ещё дети этим занимаются! Что с ними будет к 25-ти годам? Отбитый мозг и печень, изуродованное лицо? Я вовсе не против единоборств как вида спорта: борьба, дзюдо и т.п. Но бокс - это слишком.
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36k
АнтонПолднев Час назад
как не допустить таких жутких случаев в будущем.(с)
Никак. Такие случаи были и будут. Сам принцип единоборств состоит в том, чтобы убить, или хотя бы покалечить. Можно мне до второго пришествия доказывать, что бокс, это шахматы. Я насмотрелся выше крыши. И сам айкидо и кэндо занимался. Как бы это не было похоже на гимнастику, всё направлено именно на это
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6k
alex Час назад
Печаль. Жалко парня и родителей.
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5k
Lexx Час назад
А не было бы сраного шлагбаума, может и довезли бы.
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8k
Колорад Час назад
Странно, даже в "лихие 90-е" у нас на соревнованиях была бригада. Помню сидят так скромненько в уголке. Мне их жалко было. Им скучно, а надо.
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62k
pynh Час назад
ну, зато до финала дошел
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217
ruslan d pynh 48 минут назад
Ты сейчас серьезно ?
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217
ruslan d pynh 46 минут назад
Ответ понятен...
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12k
Б.Касторский Час назад
Жаль парня. Бокс, как и прочие единоборства, вещь опасная. Да и что грешить на медиков? Первая помощь не включает в себя помощь с внутренними кровотечениями или повреждениями. А скорая не всегда успеет довезти. Но проверять будут, может и накажут кого-то.
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