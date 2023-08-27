Не стало выдающегося советского и российского режиссёра Глеба Панфилова

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Гений театра и кино, уникальный режиссер и народный артист — его работы стали неотъемлемой частью нашей культуры.
Причиной смерти стал повторный инсульт. Больше часа врачи боролись за его жизнь. В мае режиссёра госпитализировали с таким же диагнозом.
Коллеги говорили, что у него было две любви в жизни — искусство и Инна Чурикова. Свою неподражаемую супругу и музу всей жизни Панфилов пережил всего на несколько месяцев...
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Метки: Видео Глеб Панфилов знаменитости режиссёр смерть фото
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У которых искусство было искусством, а не шоу для тупых.