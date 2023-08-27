Не стало выдающегося советского и российского режиссёра Глеба Панфилова

Покори дорогу в новой ААА-игре

Бодибилдер погиб, пытаясь поднять 204 килограмма

Брюс Уиллис впервые появился на людях после новостей о лобно-височной деменции

Жизнь снова в кайф: куда пропала популярная в 90-х певица Лада Дэнс

Джонни Депп еле сдерживал слёзы во время 7-минутной стоячей овации после показа его нового...

Певица Адель пообещала убить того, кто бросит в неё что-то во время концерта