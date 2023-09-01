В Подмосковье задержали мужчину, решавшего конфликт с помощью травмата

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Гнев, торг и принятие наступившей осени в исполнении жителя подмосковной Балашихи. Этой ночью он взбодрил соседей стрельбой из пистолета, а через несколько мгновений полицейские взбодрили его.
Сперва две компании мужчин что-то не поделили, затем — один из них начал шмалять из травмата. Есть один пострадавший, он госпитализирован.
Стрелка задержали (но сильнее его расстроило то, что он не смог позвонить жене).
Полиция разыскивает остальных участников кипиша.
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