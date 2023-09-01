FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 679 постов • 38 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
В Подмосковье задержали мужчину, решавшего конфликт с помощью травмата

В Подмосковье задержали мужчину, решавшего конфликт с помощью травмата

Автор:
01 сентября 2023 10:47
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Измайловский лес   конфликт   мужчина   пистодет   соседи   стрельба   
1004
1
1

Гнев, торг и принятие наступившей осени в исполнении жителя подмосковной Балашихи. Этой ночью он взбодрил соседей стрельбой из пистолета, а через несколько мгновений полицейские взбодрили его.

Сперва две компании мужчин что-то не поделили, затем — один из них начал шмалять из травмата. Есть один пострадавший, он госпитализирован.


Стрелка задержали (но сильнее его расстроило то, что он не смог позвонить жене).


Полиция разыскивает остальных участников кипиша.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   Измайловский лес   конфликт   мужчина   пистодет   соседи   стрельба   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Lehoia Час назад
Спили мушку)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

795613



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Голландец рассказал о необычных привычках россиян
Голландец рассказал о необычных привычках россиян
Из болота в Ленобласти подняли истребитель времен Великой Отечественной войны
Из болота в Ленобласти подняли истребитель времен Великой Отечественной войны
Набирающие популярность в сообществах
Фестиваль «Цветочный джем» в Москве⁠⁠
Фестиваль «Цветочный джем» в Москве⁠⁠
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Каждый раз одно и тоже

Лучшие демотиваторы
Музыкальный киоск

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#в мире#интересно#девушки#США#позитив#Разное#фильм#школа
#Прикол#животные#история#новости#знаменитости#дети#СССР#Россия#кот#вкусно
#интересное#Юмор#Еда#шоу бизнес#сарказм#кино#факты#драка#кража#забавно
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами В Англии соседи устроили зрелищную джентельменскую драку В Англии соседи устроили зрелищную джентельменскую драку Пьяный студент открыл стрельбу в общежитии в Краснодаре Пьяный студент открыл стрельбу в общежитии в Краснодаре В выходные долбить нельзя: продолжение истории с нападением на соседку из-за ремонта В выходные долбить нельзя: продолжение истории с нападением на соседку из-за ремонта "Прекратили долбёжку": женщина напала на свою соседку возле подъезда "Прекратили долбёжку": женщина напала на свою соседку возле подъезда Бабушка-скандалистка устроила своим соседям нескучную жизнь Бабушка-скандалистка устроила своим соседям нескучную жизнь

На что жалуетесь?

Вернуться