В Подмосковье задержали мужчину, решавшего конфликт с помощью травмата

Сперва две компании мужчин что-то не поделили, затем — один из них начал шмалять из травмата. Есть один пострадавший, он госпитализирован.





Стрелка задержали (но сильнее его расстроило то, что он не смог позвонить жене).





Полиция разыскивает остальных участников кипиша.