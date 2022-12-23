Пьяный студент открыл стрельбу в общежитии в Краснодаре

Комендант общежития сделала замечание молодому человеку, который громко слушал музыку и распивал спиртные напитки. Парень отказался убавлять громкость и вступил в словесную перепалку с женщиной и другими жильцами. В ходе конфликта студент несколько раз выстрелил из охолощенного оружия холостыми патронами в сторону студентов.



Охранники задержали первокурсника и передали его полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Теперь студенту грозит до семи лет лишения свободы.