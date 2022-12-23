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Пьяный студент открыл стрельбу в общежитии в Краснодаре

Пьяный студент открыл стрельбу в общежитии в Краснодаре

Автор:
23 декабря 2022 10:07
Сообщество : Криминал
Метки: видео   конфликт   люди   общежитие   стрельба   студент   
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Камера видеонаблюдения, установленная в общежитии краснодарского института, запечатлела 20-летнего первокурсника, устроившего стрельбу. Студент взял в руки оружие после ссоры с комендантом и другими учащимися.
Комендант общежития сделала замечание молодому человеку, который громко слушал музыку и распивал спиртные напитки. Парень отказался убавлять громкость и вступил в словесную перепалку с женщиной и другими жильцами. В ходе конфликта студент несколько раз выстрелил из охолощенного оружия холостыми патронами в сторону студентов.

Охранники задержали первокурсника и передали его полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Теперь студенту грозит до семи лет лишения свободы.

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Метки: видео   конфликт   люди   общежитие   стрельба   студент   
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10  комментариев
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9k
SSD Час назад
...пройдет другую школу жизни)
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3k
Григорий 20 минут назад
быдлу место в стойле! хорошо что так быстро всё закончилось и легко, а мог бы том учиться и портить людям жизнь.
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492
Staples Полчаса назад
Первокурсник в 20 лет? Второгодник какой то получается.
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100
ruslan d Полчаса назад
Надеюсь сядет ...
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127k
Аааа 46 минут назад
"травма", то есть ОООП по законодательство разрешены с 21 года. Дауну-студенту 20 лет. Значит "стрелял" он из охолощенного макета. Ну, или из нелегальщины, что второе маловероятно. Так что при всем желании вреда бы никому не нанес.

На что этот даун рассчитывал, не понятно. Но то, что у него вместо мозгов, работает у него точно также как у свадебных горных овцетрахов, из-за которых постоянно ужесточают требования к нормальным гражданам, желающим купить оружие
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2k
Bobbus 50 минут назад
Грозный вояка, с пимтолетом и ножом, решил устроить разборки, в итоге себе проблем добавил
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3k
DVPET Час назад
"Камер видеонаблюдения, установленная в общежитии краснодарского института, запечатлела..."
Если уж "Камер", то "установленный" и "запечатлел".
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9k
Maddy8 Час назад
Ваши уникальные снежинки растут) Это ваш выбор ,отказаться от отцовского подзатыльника, главное чтобы никто не смел диточке что-то поперёк сказать.
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15k
куджо Час назад
спаять все, ибо это уже потерянная личность. Ну вот что, был же гулаг, ну куда в какое общество таких человеков? Только рыть каналы и валить лем... НИ годков ни ума, дальше будет хуже
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