Пьяный студент открыл стрельбу в общежитии в Краснодаре

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Камера видеонаблюдения, установленная в общежитии краснодарского института, запечатлела 20-летнего первокурсника, устроившего стрельбу. Студент взял в руки оружие после ссоры с комендантом и другими учащимися.
Комендант общежития сделала замечание молодому человеку, который громко слушал музыку и распивал спиртные напитки. Парень отказался убавлять громкость и вступил в словесную перепалку с женщиной и другими жильцами. В ходе конфликта студент несколько раз выстрелил из охолощенного оружия холостыми патронами в сторону студентов.
Охранники задержали первокурсника и передали его полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Теперь студенту грозит до семи лет лишения свободы.
Охранники задержали первокурсника и передали его полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Теперь студенту грозит до семи лет лишения свободы.
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На что этот даун рассчитывал, не понятно. Но то, что у него вместо мозгов, работает у него точно также как у свадебных горных овцетрахов, из-за которых постоянно ужесточают требования к нормальным гражданам, желающим купить оружие
Если уж "Камер", то "установленный" и "запечатлел".