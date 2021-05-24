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Нескучная жизнь в криминальном районе

Нескучная жизнь в криминальном районе (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 мая 2021 09:16
Сообщество : Криминал
Метки: в мире   видео   инцидент   конфликт   пистолет   стрельба   
1648
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Не поделивший что-то с автомобилистом мужчина взял у подруги пистолет и без промедления им воспользовался.

Источник:

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Метки: в мире   видео   инцидент   конфликт   пистолет   стрельба   
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9  комментариев
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41
АлоКин 3 часа назад
Нигеры.... Нигеры никогда не меняются.
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867
Vladimirs Orlovskis 13 минут назад
А где там на видео люди-то?
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90
Бритва 50 минут назад
Опять эти злые белые поссорили двух добрых нигеров
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3k
Алексей 58 минут назад
вы все врете, в америке все прекрасно и все любят америку и друг друга ))))))
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1k
имя пользователя Час назад
Из окна сериалы смотреть можно без телика))))
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21k
SerGProS Час назад
Ссылка coub.com
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10k
El Niño Час назад
Интересный у них досуг. Обыденно, размеренно, привычно. А где этот зоологический парк находится?
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26k
Антон 2 часа назад
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18k
С.В. 3 часа назад
блэк маза фака
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Mr.Adamson

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