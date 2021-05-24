Нескучная жизнь в криминальном районе

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Не поделивший что-то с автомобилистом мужчина взял у подруги пистолет и без промедления им воспользовался.
Видео, предположительно, снято в США.
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